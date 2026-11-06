Thanh Hóa phát động toàn dân ra quân làm thủy lợi mùa khô năm 2026-2027

Sáng 6/11, tại xã Tân Ninh, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ phát động toàn dân ra quân làm thủy lợi mùa khô năm 2026-2027. Dự buổi lễ có đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành có liên quan của tỉnh, lực lượng vũ trang, cùng đông đảo cán bộ, Nhân dân 11 xã.

Các đại biểu và lực lượng vũ trang cùng đông đảo cán bộ, Nhân dân tại lễ phát động.

Những năm qua, được sự quan tâm của Trung ương, nhiều công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh được đầu tư, nâng cấp, cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất và phòng, chống thiên tai.

Tuy nhiên, do địa bàn rộng, địa hình chia cắt mạnh và là địa phương có hệ thống đê điều, thủy lợi lớn nhất cả nước, đa số các công trình được đầu tư từ thế kỷ trước, nay đã hư hỏng, xuống cấp, nhiều công trình bị bồi lắng hoặc bị xâm lấn, gây ách tắc dòng chảy.

Năm 2026, trong các chuyến công tác, chỉ đạo phòng, chống ngập úng do ảnh hưởng của mưa lớn, áp thấp nhiệt đới tại các địa phương trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng đã yêu cầu UBND tỉnh, ngành nông nghiệp và môi trường tập trung chỉ đạo công tác làm thủy lợi mùa khô và tổ chức ra quân đồng loạt trên địa bàn toàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường phát biểu tại lễ phát động.

Để khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, xử lý dứt điểm các khu vực bị bồi lắng, ách tắc, đảm bảo cung cấp đủ nước cho sản xuất, dân sinh, phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia, hưởng ứng, đồng loạt ra quân làm thủy lợi mùa khô, phấn đấu đến ngày 30/11/2026, tổng chiều dài kênh mương nạo vét trên địa bàn tỉnh đạt 8.113km, tổng khối lượng đào đắp là 1.478.002m3.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra, động viên các lực lượng vũ trang, Nhân dân giải tỏa ách tắc dòng chảy tại kênh Nổ Hẻn, xã Tân Ninh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu giám đốc các công ty khai thác công trình thủy lợi, chủ tịch UBND các xã, phường thành lập ban chỉ đạo để chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, huy động toàn dân ra quân nạo vét, khơi thông hệ thống kênh tưới, kênh tiêu, củng cố bờ vùng, bờ thửa để giữ nước mặt ruộng, tránh thất thoát nguồn nước.

Các lực lượng tiến hành khơi thông, nạo vét, giải tỏa ách tắc dòng chảy.

Các sở, ban, ngành có liên quan, Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa theo chức năng và trách nhiệm, phối hợp với UBND các xã, phường, Sở Nông nghiệp và Môi trường tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia thực hiện tốt đợt ra quân làm thủy lợi mùa khô năm 2026; theo dõi, phản ánh, đưa tin kịp thời các hoạt động tại địa phương.

Các lực lượng tiến hành khơi thông, nạo vét giải tỏa ách tắc dòng chảy.

Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo các địa phương, đơn vị tổ chức thực hiện và tổng hợp, báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 20/12/2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường tin tưởng, với sự chỉ đạo quyết liệt của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, sự nhiệt tình ủng hộ của quân và dân các dân tộc trong tỉnh, chiến dịch ra quân làm thủy lợi mùa khô năm 2026 sẽ hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.

Ngay sau lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường đã kiểm tra thực địa, động viên các lực lượng và Nhân dân đang làm nhiệm vụ giải tỏa ách tắc dòng chảy tại kênh Nổ Hẻn, xã Tân Ninh.

Quốc Hương