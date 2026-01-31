Thanh Hóa chỉ đạo rà soát, xử lý dứt điểm vướng mắc tại dự án Chung cư Bình An Plaza

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành và địa phương liên quan tập trung phối hợp, rà soát, xử lý dứt điểm những vướng mắc, vi phạm (nếu có) liên quan đến dự án Chung cư thương mại Bình An Plaza trên địa bàn phường Đông Quang.

Theo đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm yêu cầu UBND phường Đông Quang tập trung chỉ đạo, triển khai đồng bộ các biện pháp nắm chắc tình hình, diễn biến các vụ việc khiếu nại, tố cáo liên quan đến dự án; chủ động tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với người dân để lắng nghe, giải quyết kịp thời, dứt điểm các kiến nghị, phản ánh theo đúng quy định của pháp luật. Kiên quyết không để phát sinh tình trạng tập trung đông người, hình thành “điểm nóng” hoặc khiếu kiện vượt cấp, gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Cùng với đó, Công an phường Đông Quang được giao tăng cường nắm bắt thông tin, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân; kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý, khắc phục các vướng mắc phát sinh, đồng thời chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi lợi dụng vụ việc để gây rối theo quy định pháp luật.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, UBND phường Đông Quang và các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về xây dựng, kinh doanh bất động sản, đất đai, đầu tư và tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng địa ốc Bình An – chủ đầu tư dự án. Trên cơ sở đó, làm rõ các tồn tại, thiếu sót, vi phạm (nếu có) và đề xuất biện pháp xử lý, khắc phục theo quy định; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 14/2/2026.

Đối với chủ đầu tư, UBND tỉnh yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng địa ốc Bình An tập trung mọi nguồn lực, khẩn trương đầu tư, hoàn thiện đầy đủ các hạng mục công trình của dự án theo tiến độ và chất lượng đã được phê duyệt; đồng thời chủ động rà soát, công khai thông tin, đối thoại, giải thích với người dân, kịp thời khắc phục các vướng mắc phát sinh, không né tránh trách nhiệm.

UBND tỉnh cũng giao Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi lợi dụng việc kiến nghị, phản ánh để gây mất an ninh trật tự; kịp thời báo cáo và đề xuất phương án xử lý đối với các tình huống vượt thẩm quyền.

LP (Nguồn UBND tỉnh)