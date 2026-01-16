Thanh Hóa bổ sung hơn 117,7 tỷ đồng hỗ trợ khôi phục sản xuất nông nghiệp sau thiên tai

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 195 /QĐ-UBND ngày 15/1 phê duyệt bổ sung kinh phí hỗ trợ khôi phục sản xuất nông nghiệp do thiên tai gây ra tại các cơn bão năm 2025 (đợt 1) cho các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Xã Kim Tân bị ngập trong nước lũ do bão số 10, năm 2025.

Theo Quyết định, tổng dự toán kinh phí hỗ trợ khôi phục sản xuất nông nghiệp sau thiên tai gây ra tại các cơn bão số 3, 5, 6, 10 và 11 năm 2025 (đợt 1) là hơn 588,6 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ hơn 470,8 tỷ đồng, ngân sách tỉnh đảm bảo hơn 117,7 tỷ đồng. Riêng trong đợt phân bổ này, tỉnh Thanh Hóa bố trí 117.724.245.000 đồng từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2026 để hỗ trợ các địa phương đủ điều kiện theo quy định.

Trong đợt phân bổ này, một số xã, phường có mức hỗ trợ lớn do chịu thiệt hại nặng bởi thiên tai như: xã Hoằng Châu được hỗ trợ hơn 4,4 tỷ đồng; xã Kim Tân hơn 4,1 tỷ đồng; xã Thạch Bình hơn 4,1 tỷ đồng; xã Vĩnh Lộc gần 3,8 tỷ đồng; xã Xuân Lập hơn 3,1 tỷ đồng; xã Hoằng Hóa hơn 3,27 tỷ đồng; xã Hoằng Thanh gần 3,5 tỷ đồng; xã Hoa Lộc hơn 3,1 tỷ đồng. Đây đều là những địa phương bị ảnh hưởng nghiêm trọng, cần nguồn lực lớn để khôi phục sản xuất nông nghiệp và ổn định đời sống nhân dân.

Việc hỗ trợ được thực hiện trên nguyên tắc các địa phương đã hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, được Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, thẩm định; mức hỗ trợ áp dụng theo quy định tại Nghị quyết số 43/2025/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Kho bạc Nhà nước khu vực XI và các đơn vị liên quan thực hiện thủ tục cấp phát kinh phí theo đúng quy định; Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc hỗ trợ, bảo đảm kinh phí được sử dụng đúng mục đích, công khai, minh bạch, hỗ trợ trực tiếp đến các hộ sản xuất bị thiệt hại.

Các địa phương chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng và quyết toán nguồn kinh phí đúng quy định của pháp luật; đồng thời chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và các cơ quan chức năng về tính chính xác của số liệu hỗ trợ, góp phần sớm ổn định đời sống và khôi phục sản xuất nông nghiệp cho người dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Kinh phí được phân bổ cho các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh bị thiệt hại nặng do thiên tai trong năm 2025 theo Quyết định số 195 /QĐ-UBND xem tại đây.

LP (Nguồn UBND tỉnh)