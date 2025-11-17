Thanh Hóa: Ban hành phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3558/QĐ-UBND về việc ban hành phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh quản lý.

Trường Đại học Văn Hóa, Thể Thao và Du lịch Thanh Hóa.

Theo báo cáo, trước tháng 10/2017, toàn tỉnh Thanh Hóa có 2.551 đơn vị sự nghiệp công lập, gồm: 2.166 đơn vị thuộc lĩnh vực giáo dục, 100 đơn vị thuộc lĩnh vực y tế, 3 đơn vị thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ, 116 đơn vị thuộc lĩnh vực nông nghiệp, 2 đơn vị thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông, 72 đơn vị thuộc lĩnh vực văn hóa, thể dục thể thao và 92 đơn vị thuộc lĩnh vực sự nghiệp 4 khác.

Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đến trước ngày 30/6/2025, tỉnh Thanh Hóa đã sắp xếp, tinh gọn bộ máy, còn 2.144 đơn vị sự nghiệp công lập, giảm 407 đơn vị và đầu mối.

Theo phương án mới được ban hành, trong lĩnh vực giáo dục, tỉnh Thanh Hóa tổ chức lại Trường Đại học Hồng Đức trên cơ sở nhận sáp nhập Trường Đại học Văn Hóa, Thể Thao và Du lịch và sẽ chính thức đi vào vận hành trong quý I năm 2026.

Đối với các trường cao đẳng: Giữ nguyên Trường Cao đẳng Y tế, tổ chức lại Trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa trên cơ sở sáp nhập Trường Cao đẳng nghề Nghi Sơn; tổ chức lại Trường Cao đẳng Nông nghiệp trên cơ sở sáp nhập Trường Trung cấp nghề Kỹ nghệ.

Đối với các trường trung cấp, trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp, UBND tỉnh Thanh Hóa giữ nguyên: Trường Trung cấp nghề GTVT Thanh Hóa, Trường Trung cấp nghề Miền núi Thanh Hóa và Trường Trung cấp Thương mại Du lịch Thanh Hóa. Các trường này xây dựng và thực hiện phương án tự bảo đảm chi thường xuyên trong giai đoạn 2026 - 2030;

Thực hiện chuyển đổi Trường Trung cấp nghề Thanh, Thiếu niên khuyết tật đặc biệt khó khăn thành Cơ sở giáo dục chuyên biệt đối với người khuyết tật công lập theo quy hoạch; chuyển đổi Trường Trung cấp nghề Thạch Thành, Trường Trung cấp nghề Nga Sơn và Trường Trung cấp nghề Bỉm Sơn thành 3 trường trung học nghề.

Sáp nhập Trung tâm GDNN-GDTX Mường Lát, Quan Sơn và Quan Hóa; Trung tâm GDNN-GDTX Sầm Sơn và Quảng Xương; Trung tâm GDNN-GDTX Ngọc Lặc và Lang Chánh; Trung tâm GDNN-GDTX Như Thanh và Như Xuân thành các trường trung học nghề.

Sáp nhập 19 Trung tâm GDNN-GDTX có quy mô lớp chưa bảo đảm quy định, người học ít, phù hợp về khoảng cách, khu vực thành 10 trường trung học nghề tương đương cấp trung học phổ thông trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo để cung ứng dịch vụ công theo khu vực liên xã, phường.

Sáp nhập Trung tâm GDNN-GDTX Thọ Xuân và Thường Xuân; Trung tâm GDNN-GDTX Vĩnh Lộc và Thạch Thành; Trung tâm GDNN-GDTX Thiệu Hóa và Yên Định; Trung tâm GDNN-GDTX Hậu Lộc và Hà Trung; Trung tâm GDNN-GDTX Nghi Sơn và Nông Cống; Trung tâm GDNN-GDTX số 1 và Trung tâm GDTX-Kỹ thuật tổng hợp Thanh Hóa thành các trường trung học nghề.

Chuyển đổi 4 Trung tâm GDNN-GDTX (Cẩm Thủy, Bá Thước, Triệu Sơn, Hoằng Hóa) có quy mô lớn về lớp học, người học thành 4 trường trung học nghề.

Đối với các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, sắp xếp các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học theo nội dung Công văn số 6165/BGDĐT-GDPT ngày 2/10/2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trong lĩnh vực y tế, Thanh Hóa sẽ giữ nguyên 7 trung tâm tuyến tỉnh, 38 bệnh viện, thành lập mới 166 Trạm y tế xã; xây dựng Phương án sắp xếp các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành 3 Ban Quản lý dự án thuộc UBND tỉnh...

Quyết định cũng nêu rõ phương án sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập khác như: Lĩnh vực xây dựng; nội vụ; tư pháp; văn hóa, thể thao và du lịch; khoa học và công nghệ; nông nghiệp và môi trường; công thương; Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi sơn và các Khu công nghiệp.

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND cấp xã, các doanh nghiệp công lập cũng có phương án sắp xếp phù hợp.

UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Nội vụ làm đơn vị đầu mối, đôn đốc, kiểm tra các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh và UBND các xã, phường trong việc thực hiện phương án này; tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện và đề xuất với UBND tỉnh giải quyết những vấn đề vướng mắc, phát sinh, đảm bảo phương án được thực hiện đồng bộ, hiệu quả.

Linh Hương (Nguồn: UBND tỉnh)