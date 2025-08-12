Thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân bị đuối nước, tai nạn thương tích tại xã Lương Sơn

Sáng 12/8, Đoàn công tác Ủy ban MTTQ tỉnh cùng đại diện lãnh đạo Tỉnh Đoàn, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Hội LHPN tỉnh và xã Lương Sơn đã đến thăm hỏi, động viên, chia buồn với các gia đình có các cháu bị tử vong do đuối nước, tai nạn thương tích tại xã Lương Sơn.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Tỉnh Đoàn, thắp hương, chia buồn với gia đình các nạn nhân.

Đoàn đã đến thắp hương, chia buồn và trao tiền hỗ trợ của tỉnh với gia đình các cháu: Hoàng Duy Sang, sinh năm 2016; Nguyễn Duy Tuấn, sinh năm 2016, cùng ở thôn Ngọc Sơn (xã Lương Sơn) và gia đình cháu Hà Ngọc Hải Đăng, sinh năm 2016, cư trú tại thôn Minh Ngọc (xã Lương Sơn).

Ân cần thăm hỏi, chia buồn trước những mất mát, đau thương, đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh động viên các gia đình cố gắng vượt qua nỗi đau, sớm lấy lại tinh thần để ổn định cuộc sống.

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh thắp hương, chia buồn với gia đình các nạn nhân.

Đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và bà con láng giềng quan tâm, động viên để gia đình vượt qua nỗi đau mất mát to lớn này; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường các giải pháp phòng, chống đuối nước, tai nạn thương tích cho trẻ em.

Trước đó, vào khoảng hơn 7 giờ 30 phút ngày 11/8, hai cháu Hoàng Duy Sang và Nguyễn Duy Tuấn, đi giữ trâu không may rơi xuống sông bị đuối nước. Còn cháu Hà Ngọc Hải Đăng trong lúc chơi cùng em gái không may vướng vào dây võng quấn quanh cổ dẫn đến tai nạn đáng tiếc khiến cháu tử vong lúc 8 giờ 30 phút ngày 10/8.

Phan Nga