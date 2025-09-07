Thái Lan: Thủ tướng đắc cử chính thức nhậm chức

Ngay sau khi nhậm chức, ông Anutin Charnvirakul cam kết làm việc hết mình “vì lợi ích của nhân dân và đất nước”; hiện tân Thủ tướng Thái Lan đang gấp rút hoàn thiện đội hình Nội các.

Tân Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul. (Nguồn: The Nation)

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 7/9, ông Anutin Charnvirakul đã chính thức nhậm chức Thủ tướng Thái Lan sau khi giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội và nhận được sắc lệnh phê chuẩn từ Nhà Vua Maha Vajiralongkorn.

Buổi lễ công bố sắc lệnh diễn ra trang trọng tại trụ sở đảng Tự hào Thái Lan (Bhumjaithai) ở thủ đô Bangkok.

Phát biểu ngay sau khi nhậm chức, ông Anutin cam kết làm việc hết mình “vì lợi ích của nhân dân và đất nước.”

Hiện tân Thủ tướng Thái Lan đang gấp rút hoàn thiện đội hình Nội các.

Trước đó, hôm 6/9, ông giới thiệu 3 nhân vật “bên ngoài” sẽ phục vụ trong Nội các, đồng thời khẳng định đội hình Nội các mới sẽ rất hấp dẫn, bao gồm những chuyên gia sẵn sàng “bắt tay vào việc ngay” và được lựa chọn dựa trên kinh nghiệm cũng như tinh thần tận tâm.

Tân Thủ tướng Anutin từng giữ nhiều vị trí quan trọng trong chính phủ như Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ và Bộ trưởng Y tế. Ông được biết đến là người đứng đầu chiến dịch ứng phó với đại dịch COVID-19 tại Thái Lan, quốc gia phụ thuộc lớn vào ngành du lịch.

Ông Anutin là Thủ tướng thứ ba của Thái Lan chỉ trong vòng 2 năm qua và lên nắm quyền trong bối cảnh nền kinh tế nước này vẫn trì trệ với tốc độ tăng trưởng thấp, chi phí sinh hoạt cao và căng thẳng do thuế quan của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Về đối ngoại, Thái Lan đang vướng vào xung đột biên giới với Campuchia, dù hai bên đã có lệnh ngừng bắn.

Ngoài ra, việc ông Anutin sẽ lãnh đạo một chính phủ thiểu số với đảng Tự hào Thái Lan (Bhumjaithai) là nòng cốt và một số đối tác tiềm năng như đảng Klatham, đảng Quyền lực Nhà nước Nhân dân (PPRP), đảng Quốc gia Thái Lan thống nhất (UTN)... sẽ đặt ra không ít thách thức trong thời gian tới.

Theo thỏa thuận được đảng Tự hào Thái Lan ký với đảng Nhân dân (PP), chính phủ mới sẽ giải tán Hạ viện trong vòng 4 tháng kể từ khi có tuyên bố chính sách trước Quốc hội, mở đường cho cuộc tổng tuyển cử mới tại nước này./.

Theo TTXVN