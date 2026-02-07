Thạch Quảng tạo đột phá chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Với diện tích đất nông, lâm nghiệp lớn, độ che phủ rừng cao, cảnh quan sinh thái phong phú, Thạch Quảng có nhiều tiềm năng để phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thương mại - dịch vụ và du lịch sinh thái. Địa phương đang từng bước khai thác hiệu quả các lợi thế sẵn có, đồng thời định hình rõ hơn hướng đi trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Người dân thôn Đăng Thượng sản xuất đũa từ cây bương.

Gia đình chị Nguyễn Thị Định ở thôn Đăng Thượng có hơn 1ha bương. Trước đây, bương chủ yếu bán thô, giá trị thấp, mỗi cây chỉ khoảng 30.000 đồng. Tuy nhiên, khoảng 3 năm trở lại đây, người dân trong thôn đã mạnh dạn thay đổi cách làm, đầu tư chế biến đũa bương, hút chân không, phơi kỹ để chống mối mọt và bán hàng qua mạng. Theo chị Định, một cây bương sau chế biến có thể cho khoảng 200 đôi đũa, với giá bán 2.500 đồng/đôi, giá trị mang lại đạt 250.000 đồng/cây, cao gấp nhiều lần so với bán nguyên liệu.

Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng xã Thạch Quảng Bùi Văn Thiện cho biết, hiện nay trên địa bàn xã có khoảng 20 hộ tham gia nghề làm đũa từ cây bương. Đây là mô hình sinh kế do Tổ chức Tầm nhìn thế giới hỗ trợ, hướng dẫn kỹ thuật và cách tiếp cận thị trường. Đáng chú ý, sản phẩm không chỉ phục vụ khách du lịch tại Thác Mây mà còn được tiêu thụ quanh năm thông qua các kênh bán hàng trực tuyến, tiếp cận cả khách hàng ngoài tỉnh. Từ hiệu quả ban đầu, xã đang định hướng phát triển sản phẩm đũa bương thành sản phẩm OCOP nhằm chuẩn hóa chất lượng, mở rộng quy mô sản xuất và nâng cao thu nhập cho người dân.

Năm 2025 dù có nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp mới vận hành, nhưng kinh tế - xã hội của Thạch Quảng vẫn duy trì được sự ổn định và đạt nhiều kết quả tích cực. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực khi nông, lâm, thủy sản chiếm 35%; công nghiệp - xây dựng chiếm 39%; thương mại - dịch vụ chiếm 26%.

Điểm nhấn trong phát triển kinh tế của Thạch Quảng là nỗ lực tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng. Địa phương đã tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật. Năm 2025, toàn xã đã tích tụ được 25ha đất để sản xuất tập trung; chuyển đổi 15ha đất lúa năng suất thấp sang các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao hơn.

Cùng với nông nghiệp, thương mại - dịch vụ đang dần trở thành lĩnh vực đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của xã. Đặc biệt, du lịch sinh thái Thác Mây tiếp tục là điểm nhấn trong phát triển dịch vụ của xã. Trong năm, khu du lịch này đón hơn 104.300 lượt khách. Đây là tiềm năng lớn để địa phương phát triển các dịch vụ đi kèm, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Tống Văn Vang, với lợi thế đường Hồ Chí Minh chạy qua, thuận lợi trong phát triển giao thương, địa phương xác định rõ mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng khai thác hiệu quả tiềm năng về đất đai, rừng, cảnh quan sinh thái và lợi thế giao thông cùng các ngành nghề, dịch vụ.

Trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, Thạch Quảng tiếp tục phát triển nông nghiệp theo hướng sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu; đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai hình thành các vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, từng bước ứng dụng công nghệ cao nhằm nâng cao giá trị gia tăng. Việc ứng dụng khoa học - công nghệ, kỹ thuật thâm canh được tăng cường để nâng cao năng suất, chất lượng nông sản và phát huy các sản phẩm có lợi thế. Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng được thực hiện theo hướng bền vững, gắn với cấp chứng chỉ rừng FSC, nâng cao giá trị sản phẩm gỗ qua chế biến.

Cùng với đó, lĩnh vực công nghiệp - xây dựng được xác định là trụ cột quan trọng trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Hiện nay, trên địa bàn xã có 30 doanh nghiệp và khoảng 200 hộ sản xuất, kinh doanh hoạt động hiệu quả, với nhiều cơ sở thu hút lao động như nhà máy may xuất khẩu, nhà máy sản xuất dây cáp ô tô và các cơ sở tiểu thủ công nghiệp. Địa phương đang tăng cường theo dõi, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển ổn định.

"Xác định công tác quy hoạch là nền tảng để thu hút đầu tư và tổ chức không gian phát triển hợp lý, gắn với tiềm năng, thế mạnh của từng khu vực, xã tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp xanh, nông nghiệp sinh thái; khuyến khích phát triển các mô hình kinh tế hộ, kinh tế hợp tác gắn với chế biến và thị trường. Đồng thời, phát triển thương mại - dịch vụ, du lịch sinh thái Thác Mây theo hướng chuyên nghiệp hơn; đẩy mạnh thu hút đầu tư các dự án nghỉ dưỡng, kéo dài chuỗi giá trị du lịch. Cùng với đó, tăng cường truyền thông, quảng bá, xúc tiến du lịch và xây dựng Đề án phát triển du lịch xã Thạch Quảng giai đoạn 2026-2030, nhằm đa dạng hóa sản phẩm, để nguồn thu từ du lịch không chỉ tập trung vào vé tham quan mà lan tỏa mạnh mẽ sang dịch vụ, ẩm thực và các sản phẩm đặc trưng của địa phương", Phó Chủ tịch UBND xã Thạch Quảng Tống Văn Vang chia sẻ.

Bài và ảnh: Bách Nguyên