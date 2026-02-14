Tết của người dân vùng sạt lở: Từ đổ nát đến an cư

Sau những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra vào cuối năm 2025, nhiều hộ dân bị sạt lở, mất nhà trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã từng bước ổn định cuộc sống khi được bố trí nơi ở an toàn. Thay cho những ngày tháng chông chênh giữa đổ nát sau thiên tai, Tết Nguyên đán năm nay đến với họ trong sự yên tâm hơn, khi đã có chỗ ở để sum vầy, đón một mùa xuân mới.

Căn nhà mới được xây dựng sau khi nhà cũ bị vùi lấp do sạt lở.

Cuối tháng 9/2025, mưa lớn kéo dài kèm theo lũ quét đã gây sạt lở nghiêm trọng tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Những ngôi nhà nằm ven sông, ven đồi bị đất đá vùi lấp, cuốn trôi. Sau thiên tai, bên cạnh thiệt hại về tài sản, điều khiến người dân lo lắng nhất chính là nơi ăn, chốn ở – nền tảng để ổn định cuộc sống lâu dài.

Với gia đình chị Hà Thị Điều ở xã Trung Hạ, những ký ức về trận mưa lũ cuối tháng 9 vẫn còn nguyên vẹn. Chỉ sau một đêm, nhà cửa, quán xá – thành quả của nhiều năm tích góp, vay mượn – đã bị lũ cuốn trôi hoàn toàn. Đứng trước đống đổ nát, vợ chồng chị không chỉ mất đi mái nhà mà còn đối diện với nỗi bất an kéo dài, khi chưa biết tương lai sẽ xoay xở ra sao.

Cuối tháng 9/2025, căn nhà của gia đình chị Hà Thị Điều bị mưa lũ cuốn trôi.

Trong những ngày khó khăn nhất ấy, sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của Nhà nước, chính quyền địa phương cùng các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đã trở thành điểm tựa quan trọng. Từ những khoản hỗ trợ ban đầu, sự sẻ chia về vật chất lẫn tinh thần, gia đình chị Hà Thị Điều dần có thêm niềm tin để đứng dậy sau mất mát.

Căn nhà mới của gia đình chị Hà Thị Điều ở xã Trung Hạ.

Có đất, có thêm sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm và Mặt trận Tổ quốc, vợ chồng chị Điều bắt tay vào xây dựng lại ngôi nhà mới. Đến nay, căn nhà đã cơ bản hoàn thành, kịp để gia đình chị đón Tết trong không gian ấm áp, khép lại những tháng ngày nhiều lo toan, mệt mỏi sau thiên tai. Với chị, Tết năm nay không cần đủ đầy, chỉ cần có mái nhà kiên cố để cả gia đình quây quần cũng đã là niềm hạnh phúc lớn.

Không chỉ riêng gia đình chị Điều, ở xã Cẩm Thạch, bà Bùi Thị Lượng cũng trải qua một cái Tết nhiều cảm xúc. Sau khi căn nhà bị sạt lở cuốn trôi, bà và cháu nội được chính quyền địa phương bố trí chỗ ở tạm tại nhà văn hóa thôn Chiềng Chanh. Dù không phải là ngôi nhà của riêng mình, nhưng đó là nơi che mưa, che nắng, giúp hai bà cháu có chỗ nương tựa trong những ngày khó khăn nhất.

Bà Lượng cho biết, dù đã được hỗ trợ kinh phí để làm nhà, song do chưa có đất xây dựng nên trước mắt vẫn phải sinh hoạt tạm tại nhà văn hóa. Với bà, chỉ cần có nơi ở an toàn để con cháu trở về sum họp đã là điều đáng quý. Sự quan tâm của chính quyền, của thôn xóm và cộng đồng khiến bà thêm vững lòng, tin rằng cuộc sống rồi sẽ dần ổn định trở lại.

UBND xã Cẩm Thạch thăm hỏi, tặng quà Tết cho các gia đình bị mất nhà do mưa lũ.

Theo ông Nguyễn Đình Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Thạch, sau cơn bão số 10, trên địa bàn xã có 3 hộ dân bị lũ cuốn trôi nhà hoàn toàn. Ngay sau thiên tai, chính quyền địa phương đã kịp thời tổ chức thăm hỏi, động viên, đồng thời triển khai các biện pháp hỗ trợ khẩn cấp để người dân sớm ổn định cuộc sống. Đến nay, 2 hộ đã được Nhà nước hỗ trợ mỗi hộ 80 triệu đồng để xây dựng nhà ở; 1 hộ còn lại do chưa có đất nên địa phương đang đề nghị tỉnh xem xét, bố trí khu tái định cư phù hợp.

Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ các hộ bị thiệt hại trực tiếp, chính quyền xã Cẩm Thạch còn rà soát khoảng 20 hộ dân đang sinh sống trong khu vực có nguy cơ mất an toàn để xây dựng phương án di dời, sắp xếp chỗ ở, hạn chế thấp nhất những rủi ro có thể xảy ra trong mùa mưa lũ tiếp theo. Trong dịp Tết Nguyên đán, các hộ dân vùng sạt lở cũng được quan tâm thăm hỏi, hỗ trợ, động viên để yên tâm đón xuân.

Tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, cùng với sự vào cuộc của chính quyền các cấp, sự chung tay của cộng đồng đã góp phần quan trọng giúp người dân vùng sạt lở từng bước vượt qua khó khăn. Những ngôi nhà mới dần được dựng lên, những chỗ ở tạm được bố trí kịp thời đã trở thành điểm tựa để người dân ổn định cuộc sống, quay lại lao động, sản xuất.

Khi nơi ở đã được bảo đảm an toàn, nỗi lo lớn nhất của người dân sau thiên tai cũng dần vơi đi. Từ những vùng đất từng hoang tàn, đổ nát sau mưa lũ, nhịp sống đang chậm rãi trở lại trong những mái nhà mới, trong ánh mắt nhẹ nhõm của những gia đình từng chịu nhiều mất mát. Tết năm nay, với họ, không chỉ là thời khắc chuyển giao của đất trời, mà còn là dấu mốc của sự hồi sinh, của niềm tin vào một cuộc sống ổn định, an cư hơn sau những ngày gian khó.

Hương Quỳnh