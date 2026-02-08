Tết ấm nhờ vụ ngô ngọt cuối năm

Những ngày giáp Tết, thay vì tất bật mua sắm, thì trên các cánh đồng xã Hoằng Châu lại đang rộn rã không khí thu hoạch ngô ngọt. Ngô ngọt năm nay được mùa, được giá mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho nhiều hộ gia đình.

Bà con xã Hoằng Châu đóng ngô chờ thương lái đến thu mua.

Dọc theo các bờ đồng xã Hoằng Châu, không khí thu hoạch ngô ngọt diễn ra rộn ràng, tất bật. Những bắp ngô vàng ươm, hạt đều, chắc mẩy được người dân thu hái, xếp thành từng đống dọc các thửa ruộng, chờ thương lái đến thu mua.

Theo bà con nông dân, vụ ngô đông năm nay được mùa, được giá đã mang lại nguồn thu đáng kể, giúp nhiều hộ dân có điều kiện sắm sửa Tết đầy đủ, ấm cúng hơn.

Trên thửa ruộng rộng hơn 1 sào, bà Lê Thị Nguyệt (73 tuổi, trú thôn Hoàng Trì 2) tay thoăn thoắt bẻ ngô, gom lại thành từng bó gọn gàng. Bà Nguyệt cho biết, sau khi thu hoạch dưa hấu, gia đình tiến hành cải tạo đất để trồng ngô ngọt, vừa tận dụng quỹ đất, vừa có thêm nguồn thu nhập.

Bà Lê Thị Nguyệt, ở thôn Hoàng Trì 2, xã Hoằng Châu phấn khởi khi ngô ngọt năm nay được mùa, được giá.

“Năm nay, gia đình tôi trồng hơn 1 sào ngô ngọt, thu được gần 1,5 tấn. Giá bán dao động từ 7.000 đến 9.000 đồng/kg, trừ chi phí giống, phân bón và công chăm sóc, gia đình thu về khoảng hơn 10 triệu đồng. Với số tiền này, vợ chồng tôi sắm sửa Tết thoải mái hơn, không phải đắn đo nhiều như trước”, bà Nguyệt phấn khởi chia sẻ.

Không riêng gia đình bà Nguyệt, nhiều hộ dân trong thôn Hoàng Trì 2 có thu nhập ổn định từ trồng ngô ngọt. Ông Nguyễn Văn Vân cho biết, nhiều hộ gia đình trong thôn có diện tích lớn từ 3 đến 5 sào đất, cho nguồn thu nhập đáng kể.

Những bắp ngô ngọt vàng ươm, hạt đều, mẩy.

Theo ông Vân, ngô ngọt có thời gian sinh trưởng gần 4 tháng, dài hơn so với ngô nếp truyền thống. Tuy nhiên, bù lại, năng suất vượt trội, giá bán cao, đầu ra ổn định. Sau khi thu hoạch ngô, gia đình ông tiếp tục cải tạo đất để trồng bí, luân canh cây trồng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

“Ngô dễ trồng, ít sâu bệnh, công chăm sóc không quá vất vả. Quan trọng nhất là thương lái đến tận ruộng thu mua nên người dân không lo đầu ra. So với trồng ngô nếp hay một số cây hoa màu khác, ngô ngọt cho thu nhập cao hơn rõ rệt”, ông Vân chia sẻ.

Được biết, vụ ngô đông năm nay, xã Hoằng Châu có hơn 10ha trồng ngô, trong đó ngô ngọt chiếm phần lớn. Theo chính quyền địa phương, việc phát triển các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao như ngô ngọt không chỉ giúp người dân nâng cao thu nhập mà còn góp phần sử dụng hiệu quả quỹ đất nông nghiệp, tránh tình trạng bỏ ruộng hoang. Đây cũng là hướng đi phù hợp trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp, giúp bà con ổn định đời sống, yên tâm gắn bó với đồng ruộng.

Đình Giang