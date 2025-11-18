Tập trung ứng phó mưa lũ, đặt nhiệm vụ bảo đảm an toàn tính mạng cho Nhân dân lên trên hết, trước hết

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 219/CĐ-TTg ngày 17/11/2025 về việc tập trung ứng phó và kịp thời khắc phục hậu quả mưa lũ tại khu vực Trung Bộ.

Quốc lộ 15D bị sạt lở

Thủ tướng Chính phủ điện đồng chí Bí thư tỉnh ủy, thành ủy và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia.

Theo báo cáo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh và gió đông hoạt động mạnh, từ 07 giờ ngày 16 đến 13 giờ ngày 17/11/2025 tại các địa phương từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa đã có mưa rất to: tổng lượng mưa tại Huế và Khánh Hòa phổ biến 150-300mm, cá biệt tại Bình Điền (Huế) 1.085mm; Đà Nẵng 100-200mm, có nơi trên 700mm; Quảng Trị, Quảng Ngãi 80-180mm, có nơi trên 700mm; Gia Lai, Đắk Lắk 50-120mm, có nơi trên 840mm.

Mưa to đến rất to trên diện rộng, nhất là mưa lớn cục bộ xảy ra ngay sau các đợt mưa lũ kéo dài suốt tháng 10 và những ngày đầu tháng 11 đã tiếp tục gây lũ lớn, ngập lụt sâu tại các đô thị và vùng thấp trũng, đặc biệt là đã xảy ra sạt lở đất đá tại nhiều nơi ở Đà Nẵng, Khánh Hòa. Theo tổng hợp của cơ quan chức năng đến tối ngày 17/11/2025, mưa lũ và sạt lở đất đã làm 12 người chết và mất tích, 19 người bị thương, trong đó riêng sự cố sạt lở xảy ra đêm 16/11/2025 tại khu vực đèo Khánh Lê thuộc địa bàn xã Nam Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa đã làm 06 người chết.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc, chia sẻ đau thương, mất mát đối với các gia đình có người bị nạn, mất tích, bị thương do thiên tai, đồng thời chia sẻ với những khó khăn, vất vả liên tiếp của đồng bào miền Trung trước cảnh “lũ chồng lũ”, “bão chồng bão”.

Tiếp theo các Công điện số 217/CĐ-TTg ngày 16/11/2025 và số 218/CĐ-TTg ngày 17/11/2025, để chủ động ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng cho Nhân dân, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa lũ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Y tế, Giáo dục và Đào tạo và các Bộ, ngành có liên quan; Bí thư tỉnh ủy, thành ủy và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố nêu trên theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền:

a) Phải chủ động, kịp thời chỉ đạo triển khai công tác phòng, tránh, ứng phó và khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ, nhất là nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, ngập lụt với tinh thần khẩn trương nhất, quyết liệt nhất, sẵn sàng ứng phó với những kịch bản xấu nhất, không để bị động, bất ngờ.

b) Cập nhật tình hình, gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia trước 13 giờ hằng ngày để tổng hợp báo cáo cấp thẩm quyền.

Đặt nhiệm vụ bảo đảm an toàn tính mạng cho Nhân dân lên trên hết, trước hết

2. Bí thư tỉnh ủy, thành ủy; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tại khu vực dự báo xảy ra mưa, lũ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai ngay các nhiệm vụ, biện pháp cần thiết để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, đặt nhiệm vụ bảo đảm an toàn tính mạng cho Nhân dân lên trên hết, trước hết, trong đó:

a) Huy động lực lượng quân đội, công an và các lực lượng khác bằng mọi biện pháp tiếp cận ngay các khu vực dân cư bị cô lập do ngập lụt, sạt lở đất để kịp thời hỗ trợ người dân, cứu trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân, sơ tán những trường hợp cần thiết để bảo đảm an toàn.

b) Tiếp tục rà soát, kịp thời phát hiện, cảnh báo và chủ động tổ chức sơ tán, di dời toàn bộ Nhân dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm, nhất là những khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, lũ ống, lũ quét, ngập lụt sâu. Đồng thời có phương án hỗ trợ người dân tại nơi sơ tán, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ tài sản cho người dân.

c) Bố trí lực lượng chốt chặn, kiểm soát, hướng dẫn giao thông, không để người dân đi qua các khu vực nguy hiểm, không bảo đảm an toàn, nhất là trên các tuyến giao thông có nguy cơ xảy ra sạt lở đất đá, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết.

d) Chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư, dự trữ đầy đủ lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm cần thiết tại các khu vực trọng điểm, xung yếu được xác định có nguy cơ cao xảy ra chia cắt do sạt lở, ngập lụt; chủ động triển khai phương án tiếp tế bổ sung khi xảy ra tình huống chia cắt kéo dài nhiều ngày.

đ) Chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện phù hợp để kịp thời tiếp cận, xử lý các tình huống khẩn cấp, triển khai công tác sơ tán dân cư, cứu hộ, cứu nạn tại các khu vực xảy ra ngập sâu.

e) Kịp thời tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ, chia sẻ khó khăn, mất mát đối với các gia đình bị thiệt hại do thiên tai, lũ lụt, nhất là các gia đình có người chết, mất tích, những người bị thương tật; chăm lo chỗ ở đối với các hộ dân bị mất nhà cửa; hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, nước sạch sinh hoạt, điện, sóng viễn thông cho người dân; xử lý vệ sinh môi trường, phòng chống bệnh, dịch; bảo đảm điều kiện học tập cho học sinh, khám chữa bệnh cho Nhân dân và khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh ngay sau khi lũ rút.

g) Kịp thời tổng hợp báo cáo đầy đủ, thông tin chính xác về tình hình mưa lũ, thiệt hại (nếu có) và công tác khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Tài chính, Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia và các cơ quan có liên quan trước 13 giờ hằng ngày để tổng hợp báo cáo cấp thẩm quyền theo quy định.

Huy động tối đa lực lượng, phương tiện kịp thời hỗ trợ sơ tán, di dời dân cư, phòng, tránh, ứng phó mưa lũ, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét

3. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường:

a) Tập trung chỉ đạo cơ quan chức năng tiếp tục theo dõi sát, dự báo, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời về tình hình mưa lũ, nguy cơ sạt lở đất, ngập lụt, lũ ống, lũ quét cho người dân và cơ quan chức năng; chủ động đôn đốc, chỉ đạo công tác phòng, tránh, ứng phó thiên tai theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền; kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất nông nghiệp ngay sau mưa lũ.

b) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan có liên quan tổng hợp, cập nhật tình hình, công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, gửi Văn phòng Chính phủ trước 15 giờ hằng ngày để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền.

4. Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an chỉ đạo lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở huy động tối đa có thể lực lượng, phương tiện, vật tư, trang thiết bị, phối hợp với các lực lượng khác kịp thời hỗ trợ sơ tán, di dời dân cư, phòng, tránh, ứng phó mưa lũ, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khắc phục nhanh hậu quả thiên tai.

5. Bộ trưởng các Bộ: Xây dựng, Công Thương, Khoa học và Công nghệ và các bộ, ngành có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền chủ động chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp, hỗ trợ địa phương tập trung ứng phó, khắc phục nhanh hậu quả mưa, lũ, khôi phục hoạt động giáo dục, y tế, cơ sở hạ tầng điện, sóng viễn thông, giao thông, cấp, thoát nước,... ngay sau thiên tai.

Triển khai các chính sách hỗ trợ, kịp thời chi trả bảo hiểm để khôi phục sản xuất kinh doanh sau thiên tai

6. Bộ trưởng Bộ Tài chính chỉ đạo triển khai các chính sách hỗ trợ, kịp thời chi trả bảo hiểm để khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh sau thiên tai; kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý đề xuất hỗ trợ khắc phục hậu quả bão, lũ của các địa phương theo đúng quy định của pháp luật.

7. Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia phối hợp với cơ quan chức năng của Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo dõi sát diễn biến tình hình để điều phối, huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ địa phương triển khai ứng phó với mưa lũ theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

8. Giao Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương triển khai công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ; Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc kịp thời chỉ đạo sử dụng nguồn lực dự trữ của trung ương để hỗ trợ địa phương thực hiện các nhiệm vụ khẩn cấp ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ theo quy định của pháp luật.

9. Văn phòng Chính phủ trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Công điện này; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách lĩnh vực những vấn đề đột xuất, phát sinh.

Theo TTXVN