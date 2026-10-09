Tập trung nguồn lực cho những nhu cầu thiết yếu của đồng bào DTTS và miền núi

Sáng 9/10, đoàn kiểm tra của Bộ Dân tộc và Tôn giáo làm việc với tỉnh Thanh Hóa về kết quả rà soát, phân định địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2026-2030; tình hình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Theo báo cáo, vùng DTTS và miền núi tỉnh Thanh Hóa có diện tích tự nhiên trên 8.700 km2, chiếm 3/4 diện tích tự nhiên toàn tỉnh với 1.110.807 người sinh sống, gồm các dân tộc chủ yếu: Mường, Thái, Dao, Thổ, Mông, Khơ mú.

Đại diện lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo báo cáo kết quả rà soát, phân định địa bàn vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, nhất là đồng bào DTTS từng bước được cải thiện. Tuy nhiên, kết cấu hạ tầng, trình độ phát triển kinh tế - xã hội giữa miền núi và đồng bằng còn chênh lệch, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS vẫn ở mức cao. Cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào DTTS và miền núi của tỉnh là 3,81%; tỷ lệ hộ cận nghèo vùng đồng bào DTTS và miền núi là 10,92%. Tỷ lệ hộ nghèo DTTS là 5,1%; tỷ lệ hộ cận nghèo DTTS là 14,3%.

Thực hiện rà soát, phân định xã, thôn vùng đồng bào DTTS và miền núi, xã khu vực I, II, III, thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2026-2030, tỉnh Thanh Hóa và các sở, ngành cấp tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện.

Kết quả phân định, giai đoạn 2026-2030 toàn tỉnh có 78 xã vùng đồng bào DTTS và miền núi. Sau sắp xếp, có 623 thôn thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi; trong đó có 533 thôn miền núi; 601 thôn vùng đồng bào DTTS; 311 thôn đặc biệt khó khăn.

Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu ý kiến.

Đối với Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025 được kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2026, tổng vốn ngân sách kéo dài thời gian sang năm 2026 là 462.260 triệu đồng. Đến thời điểm báo cáo đã giải ngân 111.554 triệu đồng. Tiến độ triển khai một số nội dung, dự án, tiểu dự án còn chậm do một số nội dung hỗ trợ không còn đối tượng, không còn nhu cầu thực tế hoặc không đủ điều kiện triển khai.

Giai đoạn 2026-2030, tỉnh đã giao kế hoạch chi tiết đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương là 3.561.760 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch được giao. Riêng năm 2026, tổng nguồn vốn ngân sách Trung ương là 510.260 triệu đồng, gồm 378.610 triệu đồng vốn đầu tư phát triển và 131.650 triệu đồng vốn sự nghiệp.

Đại diện đoàn kiểm tra phát biểu ý kiến.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình rà soát, phân định địa bàn và triển khai các chính sách dân tộc, nhất là việc xác định đối tượng thụ hưởng; giải quyết các vấn đề chuyển tiếp sau sắp xếp đơn vị hành chính và xác định thẩm quyền thực hiện chính sách...

Sau khi nghe các ý kiến trao đổi tại hội nghị, Chánh Văn phòng Quốc gia về dân tộc và miền núi (Bộ Dân tộc và Tôn giáo) Hà Việt Quân, Trưởng đoàn kiểm tra đề nghị tỉnh Thanh Hóa tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, rà soát các tiêu chí còn hạn chế; ưu tiên giải ngân nguồn vốn cho các thôn, khu vực đặc biệt khó khăn, địa bàn xa trung tâm; tập trung nguồn lực cho những nhu cầu thiết yếu, phục vụ đời sống của đồng bào DTTS và miền núi.

Đồng thời, cập nhật, hoàn thiện đầy đủ, chính xác hồ sơ, dữ liệu lên hệ thống, phục vụ công tác quản lý, theo dõi và đánh giá kết quả thực hiện.

Đối với nguồn vốn năm 2026, tỉnh cần tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân, đảm bảo đúng tiến độ, mục đích và hiệu quả.

Phát biểu tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Thanh Hóa Vũ Thị Hương đề nghị các đơn vị, phòng chuyên môn rà soát tiến độ giải ngân từng nguồn vốn, đánh giá cụ thể khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân các nội dung chưa triển khai; tham mưu phương án xử lý, chuyển nguồn vốn theo quy định, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh.

Thùy Linh