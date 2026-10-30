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Tập huấn triển khai Bộ tiêu chí quốc gia về phát triển văn hóa

Cẩm Tú - Hoàng Nam
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(Baothanhhoa.vn) - Trong 2 ngày (30 và 31/10), tại xã Hoằng Tiến, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lớp tập huấn triển khai Bộ tiêu chí quốc gia về phát triển văn hóa toàn diện các cấp giai đoạn 2025-2030 cho đội ngũ lãnh đạo và công chức văn hóa các xã vùng đồng bằng, ven biển trên địa bàn tỉnh.

Tập huấn triển khai Bộ tiêu chí quốc gia về phát triển văn hóa

Trong 2 ngày (30 và 31/10), tại xã Hoằng Tiến, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lớp tập huấn triển khai Bộ tiêu chí quốc gia về phát triển văn hóa toàn diện các cấp giai đoạn 2025-2030 cho đội ngũ lãnh đạo và công chức văn hóa các xã vùng đồng bằng, ven biển trên địa bàn tỉnh.

Tập huấn triển khai Bộ tiêu chí quốc gia về phát triển văn hóa

Toàn cảnh lớp tập huấn.

Trong chương trình tập huấn, báo cáo viên của Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) sẽ truyền đạt những nội dung cốt lõi của Bộ tiêu chí quốc gia về phát triển văn hóa toàn diện cấp xã giai đoạn 2025-2030, theo Quyết định số 42/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tập huấn triển khai Bộ tiêu chí quốc gia về phát triển văn hóa

Các học viên tham dự lớp tập huấn.

Bộ tiêu chí cấp xã gồm 10 tiêu chí: văn hóa ứng xử trong cộng đồng; thông tin, truyền thông, giáo dục văn hóa; phòng, chống bạo lực gia đình; cơ sở vật chất văn hóa cơ sở; hoạt động văn hóa cơ sở; di sản văn hóa; chuyển đổi số, dữ liệu số; nhân lực quản lý văn hóa; phát triển công nghiệp văn hóa và nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình.

Bên cạnh việc phổ biến các tiêu chí, chỉ tiêu cụ thể, báo cáo viên hướng dẫn học viên phương pháp rà soát, đánh giá thực trạng phát triển văn hóa tại địa phương; cách thu thập số liệu, xây dựng hồ sơ và thiết lập minh chứng bằng bản giấy hoặc dữ liệu điện tử theo quy trình xét công nhận xã đạt chuẩn phát triển văn hóa toàn diện.

Thông qua tập huấn, đội ngũ cán bộ cơ sở được cập nhật kiến thức, nghiệp vụ và thống nhất cách triển khai Bộ tiêu chí; từ đó chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch, xác định nhiệm vụ và giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế, đặc thù văn hóa của từng địa phương, góp phần nâng cao chất lượng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Cẩm Tú - Hoàng Nam

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