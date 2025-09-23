Tập huấn nghiệp vụ dân vận cho cán bộ cơ sở và người có uy tín tại xã Mường Mìn

Sáng 23/9, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Đảng ủy xã Mường Mìn tổ chức khai mạc hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận cho đội ngũ cán bộ cơ sở, người có uy tín vùng biên giới, tôn giáo xã Mường Mìn năm 2025.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Trong thời gian 1 ngày, 147 đại biểu gồm lãnh đạo, cán bộ các ban, ngành, đoàn thể cấp xã; bí thư chi bộ, trưởng bản, trưởng ban công tác mặt trận, chi đoàn, chi hội; thôn đội trưởng, tổ an ninh trật tự, người có uy tín và đội viên Đội vận động quần chúng các Đồn Biên phòng trên địa bàn đã được nghe đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Sở Dân tộc và Tôn giáo, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh truyền đạt các chuyên đề về tình hình dân tộc, tôn giáo hiện nay; công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo, biên giới trong tình hình mới.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Văn Bình khai mạc hội nghị.

Thượng tá Nguyễn Trọng Đạt, Phó Chủ nhiệm chính trị, Ban Chỉ huy biên phòng (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh), truyền đạt chuyên đề tại hội nghị.

Phó trưởng phòng Tôn giáo tín ngưỡng (Sở Dân tộc và Tôn giáo) Lương Bá Quang, truyền đạt chuyên đề tại hội nghị.

Các đại biểu cũng được tìm hiểu về tình hình nội biên, ngoại biên và kỹ năng, nghiệp vụ công tác dân vận của Bộ đội Biên phòng trong vùng đồng bào dân tộc khu vực biên giới đất liền; quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và kỹ năng công tác dân vận trong tình hình mới.

Trong khuôn khổ buổi tập huấn, các đại biểu cũng tham gia thảo luận, tham luận, chia sẻ mô hình, cách làm hiệu quả trong công tác dân vận tại vùng biên giới, vùng đồng bào có đạo.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Hội nghị tập huấn nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ cơ sở, người có uy tín kỹ năng, nghiệp vụ về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo và biên giới, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh ở vùng biên, vùng có đạo trong tình hình mới.

Toàn cảnh hội nghị.

Đây cũng là dịp để định hướng công tác tuyên truyền, vận động cho đội ngũ cán bộ cơ sở, người có uy tín; góp phần nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của công tác dân vận trong tình hình mới. Qua đó, đề cao trách nhiệm, củng cố niềm tin của đồng bào dân tộc, tôn giáo vùng biên đối với chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường khối đại đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới tại các xã biên giới, tôn giáo.

Phan Nga