Tăng tốc sản xuất, tạo đà cho tăng trưởng năm 2026

Ngay từ đầu năm 2026, ở khắp các nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, không khí lao động đã diễn ra khẩn trương, sôi động. Nhu cầu của thị trường phục hồi, đơn hàng dồi dào là động lực giúp các đơn vị doanh nghiệp tăng tốc sản xuất, quyết tâm hoàn thành kế hoạch ngay từ những ngày đầu, tháng đầu để tạo đà cho tăng trưởng cả năm.

Không khí lao động sản xuất sôi động tại Công ty CP Cơ khí chế tạo Đại Dũng Nghi Sơn.

Tháng đầu tiên của năm mới 2026, cũng là thời điểm cận kề Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công ty CP Bia Hà Nội - Thanh Hóa đã tập trung cao độ cho kế hoạch sản xuất tết với sản lượng tăng khoảng 30% so với các tháng trước nhằm đáp ứng nhu cầu tăng cao của thị trường. Ông Đỗ Trường Giang, Phó Giám đốc công ty cho biết: “Bên cạnh việc chuẩn bị nguồn hàng phục vụ Tết Nguyên đán, các kế hoạch sản xuất cho cả năm 2026 cũng được công ty khởi động sớm. Trong năm nay, chúng tôi xác định nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường. Công ty cũng đã sẵn sàng vật tư, nguyên liệu để đẩy mạnh sản xuất, đảm bảo nguồn hàng phục vụ thị trường trong nước và hướng tới xuất khẩu”.

Tại Công ty TNHH Thang máy kỹ thuật điện AZ, không khí thi đua lao động sản xuất cũng hết sức khẩn trương. Ông Trần Thiết Thích, Giám đốc công ty chia sẻ: “Năm 2025, kết quả kinh doanh của công ty đã đạt 130% kế hoạch đề ra. Thời điểm này, chúng tôi cũng đã ký được đơn hàng sản xuất cho đến hết quý 2/2026. Trong năm nay, công ty xác định 3 mục tiêu chiến lược rõ ràng là: Tự động hóa sản xuất, đầu tư thêm máy móc công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm; chuyển đổi số toàn diện từ quản lý doanh nghiệp đến khâu bán hàng; tiếp tục khai thác mở rộng thị trường ra các tỉnh, thành trong cả nước. Với nhiều dự án lớn đang được triển khai, nhu cầu thị trường khởi sắc, chúng tôi tự tin đặt mục tiêu tăng trưởng 30 - 40% trong năm nay”.

Tỉnh Thanh Hóa hiện có khoảng 22.000 doanh nghiệp đang hoạt động. Bước sang năm 2026, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tỏ rõ quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng bằng tinh thần chủ động tăng tốc ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm. Theo đó, nhiều doanh nghiệp đã nhanh chóng rà soát lại kế hoạch, xây dựng phương án điều hành sản xuất sát thực tế. Đồng thời, chú trọng đầu tư đổi mới công nghệ, kiểm soát chi phí, nâng cao hiệu suất, tạo sức cạnh tranh và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của đối tác và thị trường. Các doanh nghiệp cũng phát động nhiều phong trào thi đua lao động sản xuất, linh hoạt đa dạng sản phẩm, thị trường để duy trì chuỗi sản xuất liên tục, tạo nền tảng cho tăng trưởng cả năm.

Ông Võ Nguyên Giáp, Tổng Giám đốc Công ty CP Cơ khí chế tạo Đại Dũng Nghi Sơn cho biết: “Thời điểm này, nhà máy luôn hoạt động tối đa công suất nhằm đáp ứng kịp thời các đơn hàng đã ký kết. Trong đó, nhiều đơn hàng phục vụ các dự án lớn trong nước và xuất khẩu sang các thị trường có yêu cầu kỹ thuật cao đã được triển khai thành công. Năm 2026, chúng tôi đặt mục tiêu tiếp tục mở rộng năng lực sản xuất cơ khí nặng, nâng cao chuẩn công nghệ quản trị theo tiêu chí ESG quốc tế, đồng thời đẩy mạnh xuất khẩu kết cấu thép sang các thị trường chiến lược. Nhà máy sẽ hoàn thiện các hạng mục tự động hóa, tăng năng suất dây chuyền, chuẩn hóa thêm các tiêu chuẩn quốc tế trong vận hành. Đồng thời, khai thác hiệu quả hơn nữa lợi thế của Nghi Sơn về logistics, đặc biệt trong vận chuyển hàng siêu trường siêu trọng; tiếp tục theo đuổi công nghệ sạch nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động”.

Công nhân Công ty TNHH Toàn Thư tập trung sản xuất các đơn hàng xuất khẩu dệt may đã ký kết.

Nhận định, mặc dù còn nhiều khó khăn do tác động của chính sách thuế quan, biến động thương mại toàn cầu, song đơn hàng xuất khẩu trong lĩnh vực dệt may vẫn có dư địa tăng trưởng trong năm 2026. Ông Nguyễn Đức Toàn, Giám đốc Công ty TNHH Toàn Thư cho biết: “Công ty đang tập trung ổn định nguồn lao động, tăng cường sản xuất nhằm đảm bảo tiến độ giao hàng cho đối tác. Việc giữ uy tín, chất lượng và tiến độ sản xuất là yếu tố quan trọng giúp chúng tôi tiếp cận nhiều đơn hàng lớn, đặc biệt là khách hàng Nhật Bản, Hàn Quốc”.

Theo Sở Công Thương, trong tháng 1/2026, Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) toàn tỉnh ước tăng 30,6%; có 18/19 sản phẩm công nghiệp chủ yếu có sản lượng tăng so với cùng kỳ. Tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa và một số ngành dịch vụ ước đạt 21,3 nghìn tỷ đồng, tăng 5,4% so với cùng kỳ. Giá trị xuất khẩu ước đạt 697,5 triệu USD, tăng 36,9% so với cùng kỳ. Những con số tăng trưởng ngay trong tháng đầu tiên của năm là minh chứng cho thấy tinh thần chủ động, sẵn sàng tăng tốc bứt phá của các đơn vị, doanh nghiệp. Đây cũng sẽ là động lực quan trọng, tạo ra dư địa lớn để tỉnh Thanh Hóa quyết tâm giữ vững đà tăng trưởng kinh tế, phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn năm 2026 đạt 11% trở lên.

Bài và ảnh: Thanh Thảo