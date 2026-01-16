Tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Trong hai ngày 15 và 16/1, Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với chính quyền các xãTrung Lý, Nam Xuân và Văn Phú tổ chức chương trình thăm hỏi, trao tặng gói đồ ấm và nhu yếu phẩm cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn, nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Ông Lại Thế Quảng, Phó giám đốc Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ trẻ em trao tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn tại bản Khằm, xã Trung Lý.

Tại xã Trung Lý, Trung tâm đã trao 100 gói đồ ấm cho 100 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trên địa bàn xã. Mỗi gói quà gồm chăn, áo khoác, khăn mặt, khăn tắm, trị giá 500.000 đồng, với tổng kinh phí 50 triệu đồng. Những phần quà thiết thực được trao tận tay các em nhỏ tại các bản vùng cao, góp phần giúp các em có thêm điều kiện giữ ấm, chăm sóc sức khỏe trong mùa đông và chuẩn bị đón Tết.

Ông Lại Thế Quảng, Phó Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ trẻ em, trao quà cho đại diện UBND xã Nam Xuân.

Tại xã Nam Xuân, Trung tâm đã trao 100 gói đồ ấm cho 100 trẻ em và một số hiện vật khác; với tổng kinh phí 79,4 triệu đồng. Đại diện chính quyền địa phương bày tỏ sự trân trọng trước sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của Trung tâm dành cho trẻ em trên địa bàn.

Chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện Lãnh đạo UBND, Ban Giám hiệu các trường Mầm non, tiểu học, THCS và các em học sinh trên địa bàn xã Văn Phú.

Chiều ngày 16/1, đoàn công tác đã tổ chức trao 100 gói đồ ấm cho 100 trẻ em và một số hiện vật khác, với tổng kinh phí 79,4 triệu đồng cho trẻ em tại xã Văn Phú. Hoạt động diễn ra trong không khí ấm áp, thân tình, có sự tham dự của đại diện lãnh đạo UBND xã, Ban Giám hiệu các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và đông đảo phụ huynh, học sinh.

Thông qua chương trình, Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Thanh Hóa không chỉ hỗ trợ vật chất thiết thực cho trẻ em vùng còn nhiều khó khăn, mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm của cộng đồng đối với công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Những phần quà tuy giá trị không lớn nhưng chứa đựng tình cảm, sự quan tâm, góp phần để các em nhỏ có thêm niềm vui, đón Tết Bính Ngọ 2026 trong không khí ấm áp, đủ đầy hơn.

Trịnh Đình Liền

Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Thanh Hóa