Tăng mức báo động III trên sông Yên, cấm các loại xe cơ giới đi trên đê

Hồi 23h ngày 25/8/2025, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa có Công điện số 20 gửi Chủ tịch UBND các xã: Nông Cống, Thăng Bình, Trường Văn, Trung Chính, Thắng Lợi, Tượng Lĩnh, Quảng Chính, Tiên Trang, Quảng Yên, Quảng Ngọc, Ngọc Sơn, Các Sơn và phường Đông Sơn về việc phát lệnh báo động III trên sông Yên tại trạm Thuỷ văn Chuối.

Theo bản tin cảnh báo lũ trên sông Yên số CBLU-34/22h00/THOA ngày 25/8/2025 của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thanh Hóa, hồi 21h ngày 25/8 mực nước trên sông Yên tại trạm Thủy văn Chuối là +2,61m (dưới BĐII là 0,17m) và đang tiếp tục lên; cảnh báo mực nước sông Yên tại trạm Thuỷ văn Chuối có khả năng đạt mức Báo động III (+3,5m) vào khoảng 2-4h ngày 26/8/2025.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh phát lệnh báo động III trên sông Yên tại trạm Thuỷ văn Chuối, yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường nêu trên:

Tiếp tục triển khai việc tuần tra canh gác đê và hộ đê theo các cấp báo động.

Tổ chức kiểm tra, rà soát và sẵn sàng triển khai phương án đảm bảo an toàn công trình đê điều; đặc biệt là các trọng điểm xung yếu về đê điều, các cống dưới đê trên địa bàn; sẵn sàng vật tư, phương tiện, nhân lực theo phương châm “4 tại chỗ” để xử lý ngay khi có tình huống xấu xảy ra.

Chủ động triển khai phương án sơ tán dân, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân sinh sống ở vùng bãi sông; cảnh báo người dân không tham gia các hoạt động đi lại, vớt củi, đánh bắt thuỷ sản ven sông, trên sông.

Cấm các loại xe cơ giới đi trên đê (trừ các xe hộ đê, xe kiểm tra đê, xe làm nhiệm vụ quốc phòng an ninh, cứu thương, cứu hoả, xe làm nhiệm vụ khắc phục sự cố đê điều, phòng chống thiên tai).

Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa, lũ để sẵn sàng xử lý các tình huống ngay từ giờ đầu; thông tin, báo cáo kịp thời về Văn phòng Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh và Văn phòng thường trực Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh.

Trước đó, từ 17h đến 20h ngày 25/8, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đã có các Công điện phát lệnh báo động I và báo động II trên sông Yên.

