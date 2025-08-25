Phát lệnh báo động I trên sông Yên

Hồi 17h ngày 25/8, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa đã có Công điện số 16 phát lệnh báo động I trên sông Yên.

Công điện gửi Chủ tịch UBND các xã: Nông Cống, Thăng Bình, Trường Văn, Trung Chính, Thắng Lợi, Tượng Lĩnh, Quảng Chính, Tiên Trang, Quảng Yên, Quảng Ngọc, Ngọc Sơn, Các Sơn và phường Đông Sơn.

Theo bản tin cảnh báo lũ trên sông Yên số CBLU-32/16h30/THOA ngày 25/8/2025 của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thanh Hóa, hồi 16 giờ ngày 25/8 mực nước trên sông Yên tại trạm Thủy văn Chuối là +1.43m (dưới BĐI là 0,57m) và đang tiếp tục lên; cảnh báo mực nước sông Yên tại trạm Thuỷ văn Chuối có khả năng đạt mức Báo động I (+2m) vào khoảng 18-20h ngày 25/8.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh phát lệnh báo động I trên sông Yên tại trạm Thuỷ văn Chuối, yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường nêu trên:

1. Triển khai ngay việc tuần tra canh gác đê và hộ đê theo các cấp báo động.

2. Tổ chức kiềm tra, rà soát và sẵn sàng triển khai phương án đảm bảo an toàn công trình đê điều; đặc biệt là các trọng điểm đê điều xung yếu, cống dưới đê trên địa bàn.

3. Chủ động triển khai phương án sơ tán dân sinh sống ở vùng bãi sông.

4. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa, lũ để sẵn sàng xử lý các tình huống ngay từ giờ đầu; thông tin, báo cáo kịp thời về Văn phòng Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh và Văn phòng thường trực Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh./.

NM