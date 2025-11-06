Hotline: 0822.173.636   |

Tăng hậu kiểm, đấu tranh chống hàng giả với nhóm thực phẩm chức năng

Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm.

Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm.

Theo đó, thực hiện Kế hoạch số 11/KH-BCĐTƯATTP của Ban chỉ đạo liên ngành trung ương về an toàn thực phẩm và căn cứ Điều 38 Nghị định số 115/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, Cục An toàn Thực phẩm đề nghị các địa phương chủ động rà soát, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hậu kiểm năm 2025 theo đúng chỉ đạo của Trung ương.

Các đơn vị có liên quan tăng cường hậu kiểm trong các đợt cao điểm, thực hiện nghiêm hướng dẫn tại: Công văn số 2021/BYT-ATTP ngày 08/4/2025 của Bộ Y tế về tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm; Công văn số 296/ATTP-PCTTR ngày 20/02/2025 của Cục An toàn thực phẩm về triển khai công tác hậu kiểm năm 2025.

Cục An toàn Thực phẩm nhấn mạnh các cơ sở vi phạm quy định phải được xử lý nghiêm theo Nghị định số 115/2018/NĐ-CP, Nghị định số 124/2021/NĐ-CP và Nghị định số 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ, bảo đảm tính răn đe và hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.

Bộ Y tế cũng đề nghị các địa phương tiếp tục duy trì tốt công tác phối hợp liên ngành trong kiểm tra, giám sát, đặc biệt là đối với các hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, buôn lậu và gian lận thương mại, nhất là nhóm sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức năng).

Việc hậu kiểm cần gắn với đấu tranh phòng chống thực phẩm giả, thực phẩm không rõ nguồn gốc, bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng và giữ vững kỷ cương pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm./.

Theo TTXVN

