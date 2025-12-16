Tăng cường truyền thông phòng, chống tác hại của thuốc lá tại các cơ sở y tế

Thuốc lá từ lâu đã được xác định là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra các bệnh không lây nhiễm nguy hiểm như ung thư phổi, bệnh tim mạch, đột quỵ, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính... Đặc biệt, trong môi trường y tế – nơi tập trung nhiều người bệnh, người cao tuổi, trẻ em và những đối tượng có sức đề kháng yếu – khói thuốc lá không chỉ làm gia tăng nguy cơ bệnh tật mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng khám, chữa bệnh. Chính vì vậy, việc tăng cường truyền thông phòng, chống tác hại của thuốc lá tại các cơ sở y tế được xem là giải pháp quan trọng, mang tính bền vững trong bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Mới đây, Bệnh viện Đa khoa Triệu Sơn đã phối hợp với Phòng Nghiệp vụ Y và Dược Sở Y tế Thanh Hóa tổ chức buổi truyền thông về phòng, chống tác hại của thuốc lá cho cán bộ y tế, người bệnh và thân nhân đang điều trị tại bệnh viện. Hoạt động nằm trong chuỗi các chương trình nhằm thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và xây dựng môi trường bệnh viện văn minh, an toàn, không khói thuốc.

Tại buổi truyền thông, BS.CKII Vũ Đình Nam, Trưởng khoa Phòng, chống bệnh không lây nhiễm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa đã cung cấp nhiều thông tin thiết thực, dễ hiểu xoay quanh tác hại nghiêm trọng của thuốc lá đối với sức khỏe con người. Theo đó, thuốc lá không chỉ gây hại cho người trực tiếp hút mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến những người xung quanh thông qua khói thuốc thụ động. Trẻ nhỏ, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và người mắc bệnh nền là những đối tượng chịu tác động nặng nề nhất, với nguy cơ cao mắc các bệnh về hô hấp, tim mạch và suy giảm miễn dịch.

Bên cạnh đó, giảng viên cũng phân tích rõ xu hướng sử dụng các sản phẩm thuốc lá mới như thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng – những sản phẩm đang được quảng bá là “ít hại hơn” nhưng thực tế vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe. Các nghiên cứu cho thấy, các sản phẩm này vẫn chứa nicotine và nhiều hóa chất độc hại, gây ảnh hưởng lâu dài đến hệ thần kinh, tim mạch và phổi, đặc biệt là đối với giới trẻ.

Một nội dung quan trọng khác được nhấn mạnh tại buổi truyền thông là các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Theo đó, các cơ sở y tế là địa điểm bắt buộc không được hút thuốc lá dưới mọi hình thức. Mỗi cán bộ y tế, người bệnh và thân nhân khi đến khám, điều trị đều có trách nhiệm chấp hành quy định, đồng thời tích cực nhắc nhở, tuyên truyền để cùng nhau xây dựng môi trường điều trị trong lành, an toàn.

Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp kiến thức, buổi truyền thông còn tạo không gian trao đổi cởi mở giữa cán bộ y tế với người bệnh và người nhà. Nhiều ý kiến cho rằng, dù đã có biển cấm hút thuốc, nhưng tại một số thời điểm, tình trạng hút thuốc trong khuôn viên bệnh viện vẫn còn xảy ra, nhất là ở các khu vực hành lang, cổng bệnh viện. Điều này không chỉ gây khó chịu mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người bệnh. Trước thực tế đó, người bệnh và thân nhân đã cùng ký cam kết chung tay thực hiện bệnh viện không khói thuốc, coi đây là trách nhiệm chung của cộng đồng.

Đối với đội ngũ cán bộ y tế, truyền thông phòng, chống tác hại của thuốc lá không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là trách nhiệm nghề nghiệp. Việc chủ động tư vấn, nhắc nhở người bệnh bỏ thuốc lá, hạn chế hút thuốc trong khuôn viên bệnh viện góp phần nâng cao hiệu quả điều trị, rút ngắn thời gian nằm viện và giảm chi phí y tế cho người dân.

BSCKII Phạm Minh Tuấn, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Triệu Sơn, cho biết: Thông qua buổi truyền thông, nhận thức của cán bộ y tế, người bệnh và thân nhân về tác hại của thuốc lá tiếp tục được nâng cao, từ đó từng bước thay đổi hành vi, thói quen không có lợi cho sức khỏe. Đây cũng là tiền đề quan trọng để Bệnh viện Đa khoa Triệu Sơn hướng tới mục tiêu xây dựng mô hình “Bệnh viện không khói thuốc” – một môi trường khám, chữa bệnh an toàn, thân thiện và văn minh.

Trong bối cảnh gánh nặng bệnh tật do thuốc lá vẫn đang là thách thức lớn đối với hệ thống y tế, việc đẩy mạnh truyền thông, nâng cao ý thức cộng đồng ngay tại các cơ sở y tế có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Vì sức khỏe của người bệnh, vì chất lượng điều trị và vì một môi trường y tế an toàn, mỗi người hãy nói không với khói thuốc, chung tay xây dựng bệnh viện không khói thuốc – bắt đầu từ những hành động nhỏ nhưng thiết thực mỗi ngày.

Tô Hà