Tăng cường thực hiện trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ

Thời gian qua, gắn với việc thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về trách nhiệm giải trình, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh ngày càng vững mạnh.

Việc thực hiện trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ có vai trò quan trọng trong việc xây dựng một nền quản trị nhà nước minh bạch, hiệu quả và liêm chính, đồng thời củng cố niềm tin của Nhân dân vào bộ máy công quyền. Xác định vai trò, tầm quan trọng của việc thực hiện trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị toàn tỉnh nghiên cứu, học tập, quán triệt Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; ban hành Quyết định số 1737-QĐ/TU về “Quy định trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền trong việc tiếp thu ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân”, Quyết định số 2543-QĐ/TU về “Quy chế đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân trên địa bàn tỉnh”; chỉ đạo đẩy mạnh xây dựng “Chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ”, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, rà soát, bổ sung, xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, các quy định của pháp luật về dân chủ ở cơ sở, tiếp cận thông tin, cụ thể hóa, xây dựng các văn bản, quy định, cơ chế để triển khai thực hiện có hiệu quả phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, bảo đảm sát với thực tiễn của tỉnh.

Trên cơ sở đó, việc thực hiện trách nhiệm giải trình đối với cấp ủy cấp trên được thực hiện nghiêm túc theo quy định. Từ năm 2020 đến nay, các cơ quan hành chính Nhà nước trong tỉnh đã nhận được 175 yêu cầu giải trình của cấp ủy cấp trên liên quan đến các lĩnh vực đầu tư công, đấu thầu, xây dựng, công nghiệp, quản lý đất đai, tài chính, ngân sách, mua sắm công, tuyển dụng, điều động, bổ nhiệm cán bộ, giáo dục, y tế, thủ tục hành chính. Trong số 175 yêu cầu giải trình, có 124 yêu cầu người đứng đầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh giải trình (chiếm 70,86%), 35 yêu cầu Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã giải trình (chiếm 20%); 16 yêu cầu Trưởng phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh giải trình (chiếm 9,14%).

Việc thực hiện trách nhiệm giải trình đối với các tổ chức, cá nhân được thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đúng quy định. Từ năm 2020 đến nay, các cơ quan hành chính Nhà nước trong tỉnh đã thực hiện 2.138 lượt giải trình, trong đó: giải trình bằng hình thức trả lời bằng văn bản 1.120 vụ việc; giải trình trực tiếp 654 vụ việc; giải trình thông qua việc niêm yết thông tin tại trụ sở cơ quan 364 vụ việc. Bên cạnh đó, người đứng đầu cấp ủy các cấp đã tiếp 12.983 lượt công dân về 8.155 vụ việc; UBND các cấp đã tổ chức 1.066 cuộc đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp và 31.217 cuộc đối thoại trực tiếp với Nhân dân liên quan đến quyền, lợi ích của doanh nghiệp, người dân; sau các hội nghị đối thoại, cơ bản các vấn đề Nhân dân phản ánh, kiến nghị đã được giải quyết kịp thời.

Phát huy những kết quả nổi bật đã đạt được, bám sát chỉ thị 53-CT/TW của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện trách nhiệm giải trình của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động công vụ”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa ban hành kế hoạch số 06-KH/TU thực hiện chỉ thị 53-CT/TW, trong đó, một trong những nhiệm vụ trọng tâm được nhấn mạnh là Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, địa phương, cơ quan, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nghiêm các quy định về trách nhiệm giải trình, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, là thước đo bản lĩnh, đạo đức, năng lực và tinh thần dám chịu trách nhiệm của cán bộ, đảng viên.

Gắn trách nhiệm giải trình với trách nhiệm nêu gương, với tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng, trở thành việc làm thường xuyên; Quy định rõ trách nhiệm giải trình là một tiêu chí để đánh giá cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên hằng năm; kiên quyết đấu tranh, loại bỏ các biểu hiện né tránh, đùn đẩy, giải trình không đầy đủ, không trung thực trong hoạt động công vụ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp hoàn thiện thể chế trên tất cả các lĩnh vực quản lý Nhà nước, kiên quyết bãi bỏ những quy định, thủ tục không cần thiết, gây cản trở, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với Nhân dân và doanh nghiệp, kịp thời chỉ đạo giải quyết những vấn đề phức tạp, bức xúc ngay từ cơ sở, không đề phát sinh điểm nóng; đưa nội dung thanh tra, kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm giải trình vào kế hoạch thanh tra, kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Việc ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 53-CT/TW thể hiện quyết tâm của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền về tầm quan trọng của việc thực hiện trách nhiệm giải trình của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong toàn hệ thống chính trị của tỉnh, xây dựng nền hành chính phục vụ, chuyên nghiệp, minh bạch; tăng cường trách nhiệm giải trình, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động công vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Đỗ Duy Đông

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy