Tăng cường thực hiện nếp sống văn minh, tiết kiệm trong việc cưới, việc tang

Nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh, ngày 21/01/2026, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Công văn số 1363/UBND-VHXH về việc tăng cường thực hiện nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc cưới, việc tang.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Theo nội dung công văn, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh và UBND các xã, phường nghiêm túc nghiên cứu Báo cáo số 7000/BC-SVHTTDL ngày 01/12/2025 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp đã nêu, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị.

UBND tỉnh nhấn mạnh việc xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang là nhiệm vụ chính trị thường xuyên. Các địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền với hình thức đa dạng, nội dung đổi mới, tránh hình thức, đơn điệu, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong Nhân dân; đồng thời kiên quyết loại bỏ các hủ tục lạc hậu, hành vi phô trương, lãng phí.

Trong tổ chức việc cưới, các địa phương cần đảm bảo tổ chức vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm; các thủ tục đơn giản, gọn nhẹ, tránh kéo dài nhiều ngày, nhiều địa điểm gây tốn kém, lãng phí. Đối với việc tang, nghiêm cấm hành vi rải tiền Việt Nam, tiền nước ngoài, vàng mã trên đường đưa tang; vận động các gia đình hạn chế tối đa số lượng vòng hoa, khuyến khích sử dụng vòng hoa luân chuyển hoặc các hình thức phúng điếu thiết thực khác; khuyến khích và tạo điều kiện để người dân thực hiện hỏa táng theo quy định.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh yêu cầu đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong việc chấp hành các quy định về cưới, tang; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. UBND các xã, phường rà soát, bổ sung nội dung về việc cưới, việc tang vào hương ước, quy ước thôn, bản, tổ dân phố theo hướng cụ thể, dễ thực hiện và dễ giám sát.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật, các quyết định và chỉ đạo của UBND tỉnh liên quan đến nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; đồng thời tổ chức xây dựng, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến về đám cưới, đám tang văn minh, tiết kiệm trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh và Chủ tịch UBND các xã, phường nghiêm túc triển khai thực hiện; định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả về UBND tỉnh (qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) theo quy định.

LP (Nguồn UBND tỉnh)