Tăng cường quản lý nhập cảnh, cư trú và hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 19/1/2026 về tăng cường công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và hoạt động của người nước ngoài trong tình hình mới, thay thế Chỉ thị số 19/CT-UBND ban hành năm 2019.

Theo Chỉ thị, thời gian qua, việc triển khai công tác quản lý người nước ngoài (NNN) tại Thanh Hóa đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần giữ vững an ninh trật tự, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và hoạt động hợp tác quốc tế của tỉnh. Tuy nhiên, tình hình cũng nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp như NNN quá hạn tạm trú, cư trú trái phép, hoạt động không đúng mục đích nhập cảnh, vi phạm trong khu vực biên giới hoặc “núp bóng” doanh nghiệp để hoạt động trái phép... làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp các sở, ngành và UBND các xã, phường triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý, tuyên truyền pháp luật, cấp giấy tờ nhập cảnh – cư trú đúng quy định, phòng ngừa và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của NNN. Đồng thời, giao Công an tỉnh kiểm tra, thẩm định yếu tố an ninh trong các dự án đầu tư có yếu tố nước ngoài, ngăn chặn tình trạng bảo lãnh và sử dụng lao động nước ngoài trái phép.

Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở; phát hiện và xử lý kịp thời hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, đồng thời phối hợp trao đổi thông tin với Công an tỉnh về tình hình NNN cư trú tại khu vực biên giới.

Các sở, ngành như Nội vụ, Ngoại vụ, Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Tài chính, Y tế, Xây dựng... có trách nhiệm nâng cao công tác tuyên truyền, hướng dẫn pháp luật; kiểm tra hoạt động của các doanh nghiệp, cơ sở sử dụng lao động nước ngoài; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; bảo đảm quản lý đúng quy định trong các lĩnh vực lao động, giáo dục, y tế, đầu tư, du lịch và an ninh kinh tế.

Đáng chú ý, UBND các xã, phường được giao trách nhiệm trực tiếp quản lý người nước ngoài cư trú tại địa phương; tăng cường kiểm tra khai báo tạm trú; phối hợp xử lý lao động trái phép; kịp thời phát hiện các trường hợp lập doanh nghiệp trái quy định nhằm hợp thức hóa thủ tục bảo lãnh và cấp giấy tờ cư trú cho NNN.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường triển khai nghiêm túc các nhiệm vụ được giao, đồng thời định kỳ hằng năm báo cáo kết quả thực hiện về Công an tỉnh trước ngày 1/11 để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

Xem toàn văn Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 19/1/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tại đây.

LP (Nguồn UBND tỉnh)