Tăng cường phối hợp, triển khai hiệu quả nguồn vốn tín dụng phát triển nông nghiệp, nông thôn

Chiều 9/2, các chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện thỏa thuận liên ngành số 01 và 02 về nguồn vốn tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh năm 2025 và ký quy chế phối hợp triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Toàn cảnh hội nghị.

Đến hết năm 2025, tổng dư nợ cho vay theo thỏa thuận liên ngành số 01 và 02 tại các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đạt 17.865 tỷ đồng với 121.000 tổ viên đang vay vốn. Trong đó, dư nợ cho vay theo thỏa thuận liên ngành số 01 qua kênh Hội Nông dân đạt trên 11.300 tỷ đồng; cho vay theo thỏa thuận liên ngành số 02 qua kênh Hội Liên hiệp Phụ nữ đạt 6.565 tỷ đồng. Chất lượng tín dụng luôn được bảo đảm, tỷ lệ nợ xấu chiếm 0,05% tổng dư nợ.

Giám đốc Agribank Thanh Hoá Nguyễn Thuần Phong phát biểu tại hội nghị.

Trong năm, các đơn vị đã phối hợp củng cố, phát triển tổ vay vốn để nâng cao chất lượng hoạt động, bảo đảm phù hợp với mô hình chính quyền cấp xã mới, bảo đảm việc triển khai chính sách tín dụng nông nghiệp, nông thôn được liên tục, hiệu quả.

Các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh cũng đã chủ động triển khai nhiều chương trình tín dụng ưu đãi, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giảm lãi suất cho vay, giúp người dân tiếp cận vốn thuận lợi.

Thông qua nguồn vốn vay đã từng bước giúp hội viên phụ nữ, nông dân thay đổi tư duy sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình, tạo việc làm, tăng thu nhập.

Các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh ký kết quy chế phối hợp.

Tại hội nghị, các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã ký kết quy chế phối hợp nhằm tiếp tục triển khai thực hiện thỏa thuận liên ngành số 01, 02, phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng phát triển nông nghiệp nông thôn. Trọng tâm là rà soát, củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo chương trình phối hợp tại địa phương. Tiếp tục tuyên truyền người dân, nhất là khu vực nông thôn, sử dụng các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt. Đẩy mạnh các chương trình tín dụng ưu đãi, cho vay thông qua tổ vay vốn đến 300 triệu đồng/tổ viên không bảo đảm tài sản. Tăng cường các hoạt động chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ; giới thiệu, nhân rộng các mô hình, cách làm hay, phù hợp để các hội viên có thêm kiến thức, kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh. Phấn đấu dư nợ cho vay thông qua tổ vay vốn tăng trưởng từ 9,5% trở lên; trên 98% tổ vay vốn xếp loại A.

Khánh Phương