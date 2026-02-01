Hotline: 0822.173.636   |

Tăng cường công tác vận động hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh

NM (Nguồn: UBND tỉnh)
(Baothanhhoa.vn) - Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh vừa có văn bản đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm.

Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh vừa có văn bản đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm.

Theo đó, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh (Hội Chữ thập đỏ tỉnh) chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và các đơn vị có liên quan, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động những người có đủ sức khỏe tình nguyện tham gia hiến máu; đảm bảo cung cấp máu an toàn, phục vụ cấp cứu, điều trị bệnh nhân trên địa bàn tỉnh. Chú trọng mục tiêu vận động hiến máu với những tình nguyện viên đảm bảo sức khoẻ; tiếp tục triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 11/KH-BCĐVĐHMTN ngày 15/01/2026 của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh.

Thường xuyên rà soát, cập nhật và tham mưu kịp thời cho Chủ tịch UBND tỉnh về kiện toàn, thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh; hướng dẫn các xã, phường, đơn vị kiện toàn, thành lập Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện; tổng hợp báo cáo và tham mưu đề xuất kịp thời những vấn đề vượt thẩm quyền theo quy định.

Các ban, sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, và các trường Đại học, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tăng cường công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức hoạt động hiến máu tình nguyện theo chỉ tiêu vận động, tiếp nhận máu năm 2026 và các Chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và Lễ hội Xuân hồng năm 2026.

Tiếp tục tổ chức triển khai, thực hiện tốt Kế hoạch số 11/KH-BCĐVĐHMTN ngày 15/01/2026 của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh.

Ủy ban nhân dân các xã, phường khẩn trương rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện của địa phương báo cáo về Thường trực Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh để theo dõi (Hội Chữ thập đỏ tỉnh); kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền vận động, huy động người hiến máu tình nguyện, đảm bảo chỉ tiêu để phục vụ tốt cho công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, cấp cứu và điều trị bệnh nhân trên địa bàn tỉnh.

Tuyên truyền vận động Nhân dân đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu theo Kế hoạch số 11/KH-BCĐVĐHMTN ngày 15/01/2026 của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh.

