Tăng cường công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Công văn số 22079/UBND-NNMT về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn.

Ảnh minh họa.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương, Công an tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Chi cục Hải quan khu vực X, Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa, UBND các xã biên giới, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, khẩn trương triển khai thực hiện các giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 264/KH-UBND ngày 25/12/2025, Kế hoạch số 177/KH-UBND ngày 4/6/2026, Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 25/5/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh và các nội dung theo đề nghị của Công an tỉnh tại Báo cáo số 1624/BC-CAT-ANKT, đảm bảo đúng quy định và hiệu quả.

Đồng thời, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và các bệnh lây từ động vật sang người tỉnh Thanh Hóa) chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan, tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt có hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh. Thành lập các đoàn công tác tổ chức kiểm tra, hướng dẫn UBND các xã, phường, đặc biệt là 16 xã biên giới thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh.

NM