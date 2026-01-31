Tân Ninh nỗ lực vì Nhân dân phục vụ

Đầu giờ sáng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tân Ninh đã khá đông người dân đến giải quyết các thủ tục hành chính. Anh Trần Đức Minh ở thôn 1 cho biết: “Tôi đến thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh và được cán bộ tận tình hướng dẫn cách khai, nộp hồ sơ trực tuyến. Tôi thấy thực hiện rất dễ dàng và nhanh chóng. Hồ sơ được giải quyết nhanh và tôi đã nhận được kết quả ngay trong ngày”.

Người dân đến Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tân Ninh giải quyết thủ tục hành chính.

Còn với chị Nguyễn Mai Trang ở thôn Thái Yên khi đến làm thủ tục đăng ký kết hôn đã được cán bộ hướng dẫn cách làm hồ sơ trực tuyến. Theo chị Trang, sau khi được cán bộ hướng dẫn chị đã nắm bắt được quy trình, bởi vậy sau này cần làm thủ tục gì có thể thực hiện được ngay tại nhà.

Phó giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tân Ninh Trần Thị Nhung cho biết: “Trung tâm có 6 công chức làm việc, thời gian đầu vận hành còn nhiều bỡ ngỡ, số lượng hồ sơ tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tăng lên rất nhiều. Cán bộ, công chức đã chủ động học tập, nghiên cứu các quy định, thủ tục, quy trình giải quyết thủ tục hành chính mới nên hoạt động của trung tâm khá thông suốt”.

Xã Tân Ninh thành lập trên cơ sở hợp nhất thị trấn Nưa và các xã Thái Hòa, Vân Sơn. Sau sáp nhập xã có dân số là 27.427 người. Với phương châm “Lấy người dân làm trung tâm phục vụ”, sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, xã đã quyết tâm đổi mới tư duy, cách làm, chuyển từ tư duy quản lý sang phục vụ. Xã xác định phải đổi mới thực sự theo đúng chỉ đạo của Trung ương và tỉnh. Do đó, xã đã bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức làm việc tại trung tâm phục vụ hành chính công đúng chuyên môn, chuyên ngành đào tạo thuộc các lĩnh vực địa chính, môi trường, tư pháp, hộ tịch, chính sách, văn hóa - xã hội, đăng ký kinh doanh... để hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính của công dân, đơn vị.

Xác định xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu công việc là yếu tố cốt lõi để xây dựng chính quyền vì dân phục vụ. Do đó, cùng với lựa chọn, phân công cán bộ, công chức có năng lực, nhiệt tình đảm nhiệm công việc, xã Tân Ninh đã tuyên truyền đến cán bộ, công chức về thái độ, tác phong làm việc, phục vụ Nhân dân theo khẩu hiệu “3 không”, "4 thể hiện”, “5 biết” và luôn niềm nở, thân thiện, lắng nghe đầy đủ, hướng dẫn tận tình quy trình xử lý công việc của người dân. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị liên quan tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng số cho cán bộ, công chức, nhất là kỹ năng sử dụng phần mềm quản lý văn bản, tiếp nhận xử lý thủ tục hành chính trực tuyến; sử dụng các trợ lý số giải đáp văn bản pháp luật, thủ tục hành chính. Nhờ đó, cán bộ, công chức tại trung tâm phục vụ hành chính công xã đều chấp hành nghiêm quy định, tác phong làm việc, luôn có thái độ niềm nở, tôn trọng, lắng nghe và trách nhiệm trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính.

Để đảm bảo các thủ tục hành chính được tiếp nhận và xử lý nhanh chóng, thuận tiện, UBND xã đầu tư hạ tầng, trang thiết bị hiện đại, đáp ứng yêu cầu làm việc, giải quyết thủ tục hành chính. Trung tâm lắp đặt hệ thống mạng LAN để phục vụ nhu cầu đăng ký trực tuyến của người dân. Bố trí 6 quầy giao dịch, 7 máy tính kết nối mạng (trong đó có 1 máy hướng dẫn người dân nhập hồ sơ trực tuyến); 1 máy lấy số tự động, 5 máy in, 1 máy photo và 7 máy scan, bàn ghế phục vụ người dân đến giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời, xã đã bố trí hệ thống bảng biển chỉ dẫn, khu vực chờ để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân. Xã cũng niêm yết công khai 399 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã, các thủ tục thuộc danh mục miễn phí, lệ phí khi thực hiện bằng hình thức trực tuyến tại trung tâm phục vụ hành chính công và trên cổng thông tin điện tử của xã.

Để phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn, xã Tân Ninh sẽ tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền trên các nhóm zalo, facebook, hệ thống truyền thanh cơ sở... để người dân hiểu được các quy định, thủ tục hành chính. Đồng thời, tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ quá trình tiếp nhận hồ sơ, kiên quyết không để xảy ra tình trạng người dân, doanh nghiệp phải bổ sung nhiều lần. Thường xuyên cử cán bộ, công chức tham gia các lớp tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng hướng dẫn và hỗ trợ người dân...

