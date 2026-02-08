Tam Thanh “giữ hồn” văn hóa Thái

Cùng với việc chú trọng phát triển kinh tế, xã Tam Thanh luôn quan tâm gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Thái. Qua đó, tạo động lực thúc đẩy sự gắn kết cộng đồng và làm phong phú thêm đời sống của Nhân dân trên địa bàn xã.

Trang phục dân tộc Thái được phụ nữ xã Tam Thanh sử dụng khi tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ của địa phương.

Bản Ngàm có 139 hộ với hơn 670 nhân khẩu, đồng bào dân tộc Thái chiếm 96% dân số của bản. Nhận thức rõ tầm quan trọng của văn hóa truyền thống, bản đã đẩy mạnh tuyên truyền việc gìn giữ và phát huy các giá trị dân tộc Thái. Khuyến khích những người am hiểu bản sắc văn hóa phát huy vai trò cầu nối, trực tiếp truyền dạy và bảo tồn giá trị truyền thống cho thế hệ trẻ. Nhờ đó các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Thái ở Tam Thanh được gìn giữ và phát huy.

Chị Lương Thị Giang, một trong những người tâm huyết gìn giữ bản sắc văn hóa Thái ở bản Ngàm, cho biết: "Nhận thức được trách nhiệm của bản thân trong việc gìn giữ bản sắc dân tộc, tôi đã cùng các chị em tại địa phương khôi phục và phát triển nghề dệt thổ cẩm. Việc duy trì nghề dệt thổ cẩm bước đầu mang lại nguồn thu nhập cho nhiều hộ gia đình, góp phần bảo tồn bản sắc dân tộc".

Xác định việc gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Thái là nhiệm vụ trọng tâm, xã Tam Thanh đã chủ động triển khai kế hoạch giữ gìn bản sắc dân tộc thông qua việc khuyến khích nghệ nhân truyền dạy dân ca, dân vũ cho thế hệ trẻ. Chỉ đạo các bản thành lập các câu lạc bộ văn nghệ truyền thống, hỗ trợ kinh phí mua sắm trang phục, đạo cụ phục vụ cho các đội văn nghệ tập luyện, biểu diễn. Trong năm 2025, thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, xã đã hỗ trợ kinh phí cho 4 bản: Cha Lung, Ngàm, Bôn và Mò mua trang phục, chiêng, loa phục vụ tập luyện văn nghệ.

Từ việc gìn giữ và phát huy các giá trị truyền thống dân tộc Thái đã trở thành động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội của Tam Thanh khởi sắc. Đời sống vật chất, tinh thần từng bước được nâng lên, tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” gần 75%, thu nhập bình quân đầu người đạt 32,6 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 5,43%...

Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Tam Thanh Hà Văn Thay, cho biết: “Để gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, xã Tam Thanh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho thế hệ trẻ về giá trị cội nguồn. Thường xuyên tổ chức các hội thi, hội diễn văn nghệ đưa các điệu múa, làn điệu dân ca của đồng bào dân tộc Thái biểu diễn trên sân khấu. Đây không chỉ là dịp để tôn vinh bản sắc dân tộc, mà còn là cầu nối để các giá trị văn hóa truyền thống được lan tỏa và lưu truyền mãi về sau”.

Bài và ảnh: Hải Anh