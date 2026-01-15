Tài khoản ngân hàng không giao dịch 24 tháng sẽ bị đóng

Nhiều ngân hàng thương mại thông báo, trong tháng 1/2026 sẽ thực hiện đóng các tài khoản không có giao dịch trong thời gian tối thiểu 24 tháng liên tục.

Việc đóng tài khoản ngân hàng không giao dịch trong 24 tháng liên tục được thực hiện theo quy định về việc mở và sử dụng tài khoản đã ký giữa ngân hàng và khách hàng khi mở tài khoản và quy định của Ngân hàng Nhà nước, nhằm làm sạch dữ liệu khách hàng.

Theo đó, các tài khoản không có giao dịch trong thời gian tối thiểu 24 tháng liên tục, tính từ thời điểm 31/12/2025 trở về trước và có số dư dưới mức phí quản lý tài khoản không hoạt động là 20.000 đồng - chưa bao gồm VAT - sẽ bị đóng.

Một số ngân hàng đã thông báo áp dụng thu phí đối với các tài khoản không hoạt động nhiều tháng liên tục, nhằm khuyến khích khách hàng quản lý tài khoản hiệu quả hơn. Trường hợp vẫn muốn duy trì tài khoản thanh toán, khách hàng được yêu cầu nạp tiền và thực hiện giao dịch.

Các ngân hàng khuyến cáo người dùng nên chủ động rà soát lại toàn bộ các tài khoản đang sở hữu, đặc biệt là những tài khoản không còn sử dụng hoặc có số dư bằng 0. Nếu còn nhu cầu, người dùng cần thực hiện ít nhất một giao dịch tài chính hoặc đăng nhập ứng dụng ngân hàng để kích hoạt lại.

Trong trường hợp không còn sử dụng, nên mang theo căn cước công dân hoặc hộ chiếu đến phòng giao dịch để yêu cầu đóng tài khoản chính chủ. Chủ động xử lý từ sớm sẽ giúp khách hàng tránh được rắc rối không cần thiết, bảo vệ tài sản và thông tin cá nhân một cách an toàn hơn.

Quy định mới về thẻ ngân hàng từ 05/01/2026

Thông tư 45/2025/TT-NHNN quy định về thủ tục phát hành thẻ trước đây nêu tại Điều 9 Thông tư 18/2024/TT-NHNN được sửa đổi, bổ sung như sau:

Trước khi ký hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ theo yêu cầu của khách hàng, tổ chức phát hành phải yêu cầu chủ thẻ cung cấp đầy đủ các giấy tờ dưới đây:

Nếu là cá nhân người Việt Nam: Thẻ Căn cước công dân/thẻ Căn cước/Căn cước điện tử (quy định cũ là qua VNeID và còn đề cập đến CMND).

- Nếu là cá nhân người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch: Giấy chứng nhận căn cước.

- Nếu là cá nhân người nước ngoài: Hộ chiếu/danh tính điện tử thông qua VNeID mức 2 (nếu có) và giấy tờ cần thiết để xác minh thời hạn được phép cư trú tại Việt Nam

- Nếu là tổ chức: Cung cấp thông tin, tài liệu để nhận biết theo quy định về phòng, chống rửa tiền gồm cả thông tin, dữ liệu của người đại diện theo pháp luật hoặc theo ủy quyền của tổ chức và chủ thẻ phụ.

Yêu cầu kiểm tra sinh trắc học sau khi nhận đủ hồ sơ phát hành thẻ

Quy định mới tại Điều 2 Thông tư 45/2025/TT-NHNN đã bổ sung nội dung: Sau khi nhận đủ tài liệu của khách hàng, tổ chức phát hành thẻ phải kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ, đối chiếu đảm bảo khớp đúng, chính xác thông tin và thực hiện xác minh thông tin nhận biết theo quy định phòng, chống rửa tiền và các quy định sau:

- Với khách hàng cá nhân: Khách hàng sử dụng thẻ Căn cước/Căn cước điện tử/thẻ Căn cước công dân có mã QR/danh tính điện tử thì phải gặp mặt trực tiếp và kiểm tra, đối chiếu giấy tờ tùy thân đúng hợp thông tin sinh trắc học.

- Với khách hàng sử dụng thẻ Căn cước công dân không có mã QR/Giấy chứng nhận Căn cước/hộ chiếu thì phải gặp mặt trực tiếp và kiểm tra, đối chiếu giấy tờ tùy thân, khớp đúng thông tin sinh trắc học của khách hàng với thông tin hiển thị trên giấy tờ tùy thân.

- Với khách hàng là tổ chức thì phải gặp mặt người đại diện hợp pháp của tổ chức để thực hiện kiểm tra xác minh thông tin người đại diện ngoại trừ các trường hợp:

Các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

Các tổ chức niêm yết;

Các tổ chức thuộc danh sách Fortune Global 500 do Tạp chí Fortune công bố vào năm liền trước;

Các tổ chức khác do tổ chức phát hành thẻ lựa chọn và chịu hoàn toàn trách nhiệm về các rủi ro từ việc lựa chọn này

Đặc biệt, nếu việc đăng ký giao dịch trên app của ngân hàng thì phải kiểm tra thông tin số điện thoại của chủ thẻ hoặc người đại diện hợp pháp đảm bảo thông tin người sử dụng số thuê bao trùng khớp với thông tin trên giấy tờ tùy thân của người đó.

Riêng những quy định được bổ sung này sẽ không áp dụng với trường hợp phát hành thẻ online.

Theo VOV

Nguồn: https://vov.vn/kinh-te/tai-khoan-ngan-hang-khong-giao-dich-24-thang-se-bi-dong-post1261552.vov