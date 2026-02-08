Syria và Saudi Arabia ký kết các thỏa thuận quan trọng trị giá hàng tỷ USD

Syria và Saudi Arabia ngày 7/2 đã ký kết nhiều thỏa thuận đầu tư quy mô lớn trong các lĩnh vực viễn thông, hàng không và hạ tầng giao thông, đánh dấu bước tiến mới trong hợp tác kinh tế song phương, đồng thời hỗ trợ nỗ lực phục hồi kinh tế của Syria.

Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa tham dự lễ kí kết tại Cung điện Nhân dân ở Damas, Syria. Ảnh: AP News.

Buổi lễ được tổ chức tại Cung điện Nhân dân với sự tham dự của nhà lãnh đạo Syria Ahmad al-Sharaa và Bộ trưởng Đầu tư Saudi Arabia Khalid Al-Falih. Các thỏa thuận nổi bật gồm một dự án viễn thông trị giá gần 1 tỷ USD, kế hoạch thành lập hãng hàng không giá rẻ liên doanh và chương trình phát triển một sân bay quốc tế tại miền Bắc Syria. Các nội dung hợp tác được công bố trong bối cảnh Damascus tăng cường thu hút nguồn lực bên ngoài nhằm tái thiết hạ tầng và thúc đẩy tăng trưởng.

Bộ trưởng Truyền thông và Công nghệ Thông tin Syria Abdulsalam Haykal cho biết dự án viễn thông mang tên SilkLink sẽ được triển khai theo hai giai đoạn trong vòng 18 tháng đến hai năm. Dự án bao gồm việc lắp đặt hàng nghìn km cáp nhằm tăng cường kết nối internet, qua đó nâng cao năng lực liên kết số giữa châu Á và châu Âu. Theo ông Haykal, công trình này góp phần từng bước đưa Syria tham gia sâu hơn vào mạng lưới viễn thông khu vực và quốc tế.

Về phần mình, Bộ trưởng Đầu tư Saudi Arabia Khalid al-Falih cho biết dự án do Tập đoàn Viễn thông Saudi Arabia (STC Group) dẫn dắt. Ngoài ra, Bộ Năng lượng Syria cũng ký thỏa thuận hợp tác về nước với Công ty ACWA Power của Saudi Arabia, doanh nghiệp có kinh nghiệm trong các dự án phát điện và khử mặn nước tại Trung Đông. Thỏa thuận được kỳ vọng hỗ trợ cải thiện hạ tầng dịch vụ thiết yếu.

Trong lĩnh vực hàng không, hai bên thống nhất thành lập hãng hàng không giá rẻ mới mang tên Flynas Syria. Liên doanh này hướng tới mở rộng kết nối hàng không, thúc đẩy giao thương và đi lại trong khu vực. Giá trị cụ thể của khoản đầu tư chưa được công bố.

Một nội dung quan trọng khác là việc Saudi Arabia thành lập quỹ đầu tư để phát triển sân bay quốc tế tại thành phố Aleppo. Theo định hướng, sân bay này có công suất phục vụ khoảng 12 triệu lượt hành khách mỗi năm khi hoàn thành, được kỳ vọng trở thành đầu mối giao thông quan trọng tại miền Bắc Syria.

Syria và Saudi Arabia đã ký kết nhiều thỏa thuận, hỗ trợ công cuộc tái thiết. Ảnh: AP News.

Giới chức Syria nhận định, các thỏa thuận mới sẽ tạo thêm động lực cho quá trình phục hồi kinh tế sau thời gian dài gặp khó khăn về hạ tầng và nguồn lực. Trước đó, hai nước cũng đã công bố hàng chục thỏa thuận đầu tư khác, cho thấy xu hướng mở rộng hợp tác kinh tế song phương tiếp tục được duy trì.

Thanh Giang

Nguồn: Reuters, AP News.