Sửa biểu thuế thu nhập cá nhân: Tất cả người nộp thuế đều được giảm nghĩa vụ thuế

Theo Bộ Tài chính, biểu thuế mới khắc phục được biến động tăng đột ngột tại một số bậc, giúp cấu trúc biểu thuế hợp lý hơn.

Bộ Tài chính vừa báo cáo Chính phủ về việc tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội đối với dự án Luật Thuế Thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Một điểm đáng chú ý là đề xuất thu hẹp biểu thuế lũy tiến từ 7 xuống 5 bậc, điều chỉnh mức thuế suất để người nộp thuế ở tất cả các bậc đều được giảm nghĩa vụ so với hiện hành.

Trên cơ sở góp ý, Bộ Tài chính đã rà soát và đề xuất điều chỉnh mạnh biểu thuế lũy tiến từng phần, giảm số bậc thuế từ 7 xuống còn 5 bậc, đồng thời nới rộng khoảng cách giữa các bậc.

Cùng với đó, điều chỉnh lại 2 bậc thuế suất để các cá nhân đang thực hiện ở các bậc thuế đều được giảm so với biểu thuế hiện hành và khắc phục được việc tăng đột ngột giữa các bậc.

Cụ thể, mức thuế suất 15% ở bậc 2 được giảm xuống 10%, và mức 25% ở bậc 3 được giảm xuống 20%.

Theo đề xuất mới, bậc 1 phần thu nhập tính thuế đến 10 triệu đồng/tháng áp dụng thuế suất 5%, nhằm giảm gánh nặng cho nhóm lao động có thu nhập phổ biến. Bậc 2 áp dụng thuế suất 10% với phần thu nhập hơn 10 đến 30 triệu đồng/tháng.

Bậc 3 chịu thuế suất 20% đối với phần thu nhập hơn 30 đến 60 triệu đồng/tháng. Bậc 4 áp dụng mức 30% cho phần thu nhập hơn 60 đến 100 triệu đồng/tháng và bậc 5 áp dụng mức cao nhất 35% đối với phần thu nhập hơn 100 triệu đồng/tháng.

Bộ Tài chính cho biết, với phương án này, tất cả người nộp thuế đang ở các bậc hiện hành đều được giảm nghĩa vụ thuế. Biểu thuế mới cũng khắc phục được biến động tăng đột ngột tại một số bậc, giúp cấu trúc biểu thuế hợp lý hơn.

Về mức thuế suất cao nhất 35% ở bậc 5, Bộ Tài chính đánh giá đây là mức đề xuất hợp lý, vì đó là mức thuế suất trung bình, không quá cao cũng không thấp so với các nước trên thế giới cũng như trong khu vực ASEAN.

"Một số nước trong khu vực như Thái Lan, Indonesia, Philippines đang quy định mức thuế suất ở bậc thuế cao nhất là 35%; Trung Quốc là 45%. Ngoài ra, trường hợp điều chỉnh mức 35% xuống 30%, thì sẽ bị cho rằng là chính sách giảm thuế cho người giàu", Bộ Tài chính cho biết.

Liên quan mức giảm trừ gia cảnh, Dự thảo Luật trình Quốc hội không quy định mức giảm trừ gia cảnh cụ thể mà giao Chính phủ quy định cho phù hợp với tình hình kinh tế-xã hội trong từng thời kỳ.

Tiếp thu các ý kiến đóng góp, để bảo đảm đúng thẩm quyền của Quốc hội quy định nội dung cơ bản về thuế mà Hiến pháp đã quy định, trên cơ sở Ủy ban thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 110/2025 điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh áp dụng từ năm 2026, Bộ Tài chính chỉnh lý dự thảo Luật theo hướng đưa mức giảm trừ gia cảnh vào trong Luật.

Và giao Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh này trên cơ sở biến động của giá cả, thu nhập cho phù hợp với tình hình kinh tế-xã hội trong từng thời kỳ.

Theo VTV