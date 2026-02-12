Sôi nổi hội thi gói bánh chưng “ Giữ hồn tết Việt - Ấm tình đồng đội”

Sáng ngày 12/2, Hội thi gói bánh chưng “ Giữ hồn tết Việt - Ấm tình đồng đội” do Tiểu đoàn 4, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Bắc Trung Bộ (Bộ Công an) tổ chức nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên.

Đại diện các đội chuẩn bị bước vào cuộc thi.

Tiểu đoàn 4, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Bắc Trung Bộ là đơn vị tác chiến đặc biệt, thường xuyên luyện tập, sẵn sàng chiến đấu, cơ động nhanh xử lý các vụ gây rối, biểu tình trái phép, bạo loạn; phối hợp truy bắt tội phạm nguy hiểm, tuần tra bảo đảm an ninh trật tự. Đơn vị đồng thời tham gia cứu nạn, cứu hộ, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn.

Trước yêu cầu nhiệm vụ, mỗi cán bộ, chiến sĩ phải giữ vững bản lĩnh, chấp hành kỷ luật nghiêm, tác phong chuẩn mực, hiệp đồng chặt chẽ, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Hoạt động thu hút đông đảo cán bộ chiến sĩ tham gia, tạo sự gắn kết giữa các chiến sĩ, phát huy tinh thần xung kích của lực lượng cảnh sát cơ động.

Trong không khí rộn ràng ngày xuân, các đội thi không chỉ thể hiện kỹ thuật gói bánh nhanh, đẹp, đúng quy cách, mà còn lồng ghép các tiết mục văn nghệ, tái hiện sinh động giá trị truyền thống. Mỗi chiếc bánh chưng vuông vắn không chỉ đạt yêu cầu hình thức mà còn gửi gắm tâm huyết, tình cảm của các cán bộ, chiến sĩ.

Thiếu tá Nguyễn Cảnh Hải, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 4, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Bắc Trung Bộ cho biết, với phương châm “Vui xuân mới không quên nhiệm vụ”, đơn vị chỉ đạo các chi đoàn tổ chức hoạt động vui xuân, tạo không khí phấn khởi, ấm áp cho cán bộ, chiến sĩ.

Cùng với đó, 100% quân số được duy trì trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an ninh trật tự để Nhân dân yên tâm đón Tết. Dù nhiệm vụ nặng nề, cán bộ, chiến sĩ vẫn giữ vững tinh thần đoàn kết, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đại diện Chỉ huy Tiểu đoàn trao giải cho các đội tham gia thi gói bánh chưng.

Hội thi gói bánh chưng “Giữ hồn Tết Việt – Ấm tình đồng đội” không chỉ góp phần bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống, mà còn tạo môi trường giao lưu, thắt chặt tình đồng chí, chăm lo đời sống tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời, đây cũng là hoạt động mở đầu đợt thi đua đầu Xuân, khơi dậy khí thế, củng cố quyết tâm sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tiến Đông