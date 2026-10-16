Sôi nổi hội thi dân vũ “Phụ nữ Thanh Hóa tự tin, khỏe, đẹp”

Sáng 16/10, tại Công sở phường Hạc Thành, Hội LHPN tỉnh tổ chức đồng diễn và Hội thi dân vũ với chủ đề “Phụ nữ Thanh Hóa tự tin, khỏe, đẹp”.

Các đội biểu diễn tiết mục thi.

Các tiết mục dự thi được chuẩn bị công phu từ âm nhạc, trang phục đến đội hình và động tác, mang đến những màn trình diễn khỏe khoắn, uyển chuyển, thể hiện sự tự tin, duyên dáng và tinh thần nhiệt huyết của phụ nữ thời đại mới.

Trên nền nhạc sôi động, những điệu nhảy giàu cảm xúc hòa quyện cùng các tiết mục ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước và người phụ nữ Việt Nam, tạo nên bầu không khí rộn ràng, cuốn hút.

Tạo dấu ấn nhất là các đội đã sáng tạo lồng ghép những tiết mục dân vũ thể hiện thành những câu chuyện kể về truyền thống yêu nước, lịch sử, văn hóa của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh trao giải Nhất cho Cụm thi đua số 7 (Hội LHPN xã Thọ Xuân)

Ban Tổ chức chúc mừng Cụm thi đua số 7.

Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho Cụm thi đua số 7 (Hội LHPN xã Thọ Xuân); 2 giải Nhì cho cụm thi đua số 4 (Hội LHPN xã Nga Sơn) và Cụm thi đua số 12 (Hội LHPN xã Quan Sơn); trao 3 giải Ba và các giải khuyến khích cho các cụm thi đua.

Các tiết mục đồng diễn sôi động.

Trước đó, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức chương trình đồng diễn dân vũ toàn tỉnh với gần 3.000 cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia, trong đó, điểm chính được tổ chức tại Công sở phường Hạc Thành, thu hút gần 1.100 hội viên, phụ nữ của 12 đội thi đến từ các cụm thi đua và các phường Hạc Thành, Hàm Rồng, Đông Quang.

Lê Hà