Sôi nổi giải bóng đá trong công nhân lao động Công ty TNHH Giầy Sunjade Việt Nam

Sáng 18/10, tại sân bóng Việt Kid (phường Hạc Thành), Công đoàn Công ty TNHH Giầy Sunjade Việt Nam tổ chức khai mạc Giải bóng đá nam - nữ lần thứ 15 trong công nhân lao động, chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026).

Ban Tổ chức trao hoa, cờ lưu niệm cho các đội tham gia giải.

Giải đấu năm nay thu hút 12 đội bóng nam, 10 đội bóng nữ với gần 400 vận động viên là công nhân lao động của Công ty TNHH Giầy Sunjade Việt Nam tham gia. Các trận đấu diễn ra vào các ngày Chủ nhật hằng tuần, dự kiến bế mạc vào tháng 11/2026.

Các nữ vận động viên tranh tài trên sân cỏ.

Đây là hoạt động thường niên được Công đoàn Công ty TNHH Giầy Sunjade Việt Nam phối hợp với ban lãnh đạo công ty duy trì tổ chức, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho người lao động; tạo sân chơi lành mạnh sau những giờ làm việc, tăng cường giao lưu, gắn kết giữa các bộ phận trong doanh nghiệp.

Thông qua giải đấu, công đoàn công ty tiếp tục khích lệ đoàn viên, người lao động tích cực rèn luyện sức khỏe, thi đua lao động sản xuất, góp phần xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, quan hệ lao động hài hòa, ổn định, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững.

Các vận động viên thi đấu sôi nổi, cống hiến những pha bóng kịch tính ngay sau lễ khai mạc.

Ngay sau lễ khai mạc, các đội bóng bước vào tranh tài sôi nổi với những pha bóng kịch tính, đẹp mắt trên tinh thần đoàn kết, trung thực và cao thượng, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo đoàn viên, người lao động.

Thanh Huê