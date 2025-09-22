Siêu bão Ragasa sẽ đi vào Biển Đông trong sáng mai, gió giật trên cấp 17

Hotline: 0822.173.636   |

Nhận định về bão Ragasa, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 7 giờ ngày 22/9, vị trí tâm siêu bão Ragasa ở vào khoảng 19,3 độ Vĩ Bắc; 123,1 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 160km về phía Đông Bắc.

Hướng di chuyển của bão Ragasa từ hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam. (Ảnh: TTXVN phát)

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 17 (202-221km/giờ), giật trên cấp 17. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h.

Đến 7 giờ ngày 23/9, bão trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông với sức gió mạnh cấp 17, giật trên cấp 17; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h và đi vào Biển Đông.

Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4.

Đến 7 giờ ngày 24/9, bão trên vùng biển phía Bắc, khu vực Bắc Đông Bắc, cách đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 370km về phía Đông với sức gió mạnh cấp 16-17, giật trên cấp 17; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4.

Đến 7 giờ ngày 25/9, bão trên vùng biển phía Đông vịnh Bắc Bộ với sức gió mạnh cấp 13-14, giật trên cấp 17; di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 15-20km/h và suy yếu dần. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, khu vực vịnh Bắc Bộ. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20km, cường độ tiếp tục suy yếu thêm.

Phó Giáo sư Tiến sỹ Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia lưu ý do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh mạnh dần lên cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-14, vùng gần tâm siêu bão đi qua cấp 15-17, giật trên cấp 17, sóng cao trên 10m; biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn./.

Theo TTXVN

