Siết chặt quản lý đội tàu, quyết tâm cùng cả nước gỡ “thẻ vàng” thủy sản năm 2026

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường yêu cầu các địa phương, lực lượng chức năng và Ban Quản lý Cảng cá và Đăng kiểm tàu cá Thanh Hóa tăng cường tuyên truyền, quản lý chặt đội tàu, kiên quyết không cho tàu không đủ điều kiện hoạt động, xử lý nghiêm vi phạm IUU, góp phần cùng cả nước gỡ “thẻ vàng” thủy sản trong năm 2026.

Chiều 19/1, Đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) tại các cảng Hải Châu, phường Ngọc Sơn và cảng cá Lạch Bạng, phường Hải Bình. Cùng tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị và địa phương có liên quan.

Đoàn công tác kiểm tra tại Cảng cá Hải Châu, phường Ngọc Sơn.

Qua hơn 4 tháng thực hiện cao điểm chống khai thác IUU, tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành đăng ký 2.898 tàu cá từ 6m trở lên và cập nhật đầy đủ trên cơ sở dữ liệu Vnfishbase; 100% tàu đủ điều kiện hoạt động được đánh dấu, kẻ số và lắp đặt thiết bị giám sát hành trình.

Công tác quản lý tàu cá đi vào nền nếp, không có tàu vi phạm vùng biển nước ngoài; việc duy trì VMS 24/24 giờ, xử lý tàu mất kết nối, vượt ranh giới và quản lý tàu không đủ điều kiện được thực hiện chặt chẽ. Đến nay, tỉnh đã hoàn thành đầy đủ 19/19 nhiệm vụ Chính phủ giao.

Tuy nhiên, đoàn công tác cũng chỉ rõ một số tồn tại, như: Công tác neo đậu tàu thuyền chưa thực sự khoa học, việc bảo đảm an toàn cho các phương tiện vẫn còn tiềm ẩn rủi ro; công tác vệ sinh chưa đảm bảo.

Đoàn công tác kiểm tra nơi neo đậu tàu cá không đủ điều kiện hoạt động khai thác.

Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường đánh giá công tác điều động tàu thuyền tại các cảng cá cơ bản đáp ứng yêu cầu; việc kiểm tra, kiểm soát đội tàu và đối soát dữ liệu nghề cá có chuyển biến tích cực.

Để góp phần cùng với cả nước gỡ “thẻ vàng” thủy sản trong năm 2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường yêu cầu các địa phương, lực lượng Biên phòng, kiểm ngư và Ban Quản lý Cảng cá và Đăng kiểm tàu cá Thanh Hóa tăng cường tuyên truyền, quản lý chặt đội tàu, không cho tàu không đủ điều kiện hoạt động; yêu cầu tàu cá từ 15m trở lên cập cảng chỉ định bốc dỡ sản phẩm, bảo đảm truy xuất nguồn gốc; kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm IUU và sắp xếp neo đậu tàu thuyền khoa học, an toàn.

Đối với cảng cá Hải Châu vừa được Bộ Nông nghiệp và Môi trường có Quyết định công bố là cảng cá chỉ định cho tàu cá hoạt động ở vùng khơi trở ra cập cảng, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo UBND phường Ngọc Sơn cần đẩy nhanh việc tu sửa, nâng cấp các hạng mục hạ tầng, lắp đặt đầy đủ các thiết bị để sớm đưa vào hoạt động. Đồng thời, sớm có chủ trương mở rộng cảng cá để nâng cao hiệu quả hoạt động.

Lê Hòa