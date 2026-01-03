Sẽ có không iPhone 18 trong năm 2026: Canh bạc mới của Apple?

Apple có vẻ như đang muốn đặt cược vào một chu kì ra mắt sản phẩm mới thay vì hàng năm được duy trì trong nhiều năm qua.

iPhone 17 đang là một trong những mẫu máy ăn khách của hãng

Theo nhiều báo cáo được lan truyền ngay đầu năm mới, Apple được cho là sẽ không ra mắt phiên bản iPhone 18 tiêu chuẩn trong năm nay. Điều này cho thấy hãng đang lên kế hoạch điều chỉnh đáng kể chu kỳ ra mắt iPhone vốn được duy trì suốt nhiều năm qua.

Theo tờ MacRumos, dù iPhone 17 đạt được thành công lớn trong năm 2025, iPhone 18 tiêu chuẩn dự kiến chỉ xuất hiện vào mùa xuân năm 2027.

Điều này đồng nghĩa iPhone 17 sẽ tiếp tục giữ vai trò là mẫu iPhone tiêu chuẩn mới nhất trong hơn 18 tháng. Nếu thông tin này chính xác, đây sẽ là lần đầu tiên Apple bỏ qua trọn vẹn một năm dương lịch mà không giới thiệu thế hệ mới của dòng iPhone không thuộc phân khúc Pro.

Trong hơn một thập kỷ, Apple duy trì thông lệ ra mắt toàn bộ dòng iPhone chủ lực vào mùa thu, thường là tháng 9 hằng năm. Tuy nhiên, mô hình này được cho là sẽ thay đổi khi hãng chia nhỏ thời điểm ra mắt iPhone thành hai giai đoạn riêng biệt, thay vì công bố toàn bộ danh mục sản phẩm cùng lúc.

Với chiến lược mới, Apple sẽ ưu tiên các mẫu cao cấp ra mắt vào mùa thu, trong khi những phiên bản tiêu chuẩn hoặc giá thấp hơn sẽ được lùi sang năm sau.

Theo đó, Apple không dự kiến tung ra iPhone 18 trong năm 2026. Thay vào đó, các báo cáo cho biết hãng sẽ giới thiệu iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và mẫu iPhone gập đầu tiên vào khung thời gian quen thuộc mùa thu. Riêng iPhone 18 tiêu chuẩn sẽ được dời sang mùa xuân năm 2027, ra mắt cùng iPhone 18e và iPhone Air 2.

Tiềm ẩn rủi ro

Sự thay đổi về thời điểm ra mắt này được cho là liên quan trực tiếp đến việc danh mục iPhone ngày càng mở rộng.

Sau khi Apple ra mắt iPhone 16e và iPhone Air trong năm 2025, dự kiến trình làng iPhone gập vào năm 2026, đồng thời tiếp tục bán các mẫu cũ như iPhone 16 và iPhone 16 Plus, số lượng iPhone được Apple phân phối có thể lên tới ít nhất 8 mẫu khác nhau vào cuối năm 2026.

Việc giãn lịch ra mắt sẽ giúp Apple phân hóa rõ ràng hơn từng dòng sản phẩm, kéo dài vòng đời bán hàng và hạn chế cạnh tranh nội bộ.

Các chuyên gia phân tích chuỗi cung ứng cũng cho rằng yếu tố sản xuất và logistics đóng vai trò quan trọng trong quyết định này. Khi các đợt ra mắt được phân bổ đều hơn, Apple có thể giảm áp lực lên năng lực sản xuất, chủ động hơn trong quản lý nguồn cung linh kiện cho các công nghệ mới, đồng thời phân bổ doanh thu giữa các quý tài chính thay vì dồn mạnh vào một thời điểm trong năm.

Cửa hàng Apple (Ảnh: AP)

Tờ Forbes đánh giá, cách tiếp cận này cũng được đánh giá là hợp lý nếu những tin đồn về chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên, dự kiến ra mắt vào mùa thu năm nay, trở thành sự thật.

Tuy nhiên, chiến lược giãn lịch ra mắt không phải không tiềm ẩn rủi ro. Nhiều chuyên gia đánh giá iPhone 17 là mẫu máy tốt nhất trong danh mục hiện tại, do đó việc buộc người tiêu dùng phải chờ thêm khoảng nửa năm cho phiên bản giá dễ tiếp cận hơn có thể gây phản ứng trái chiều. Một bộ phận khách hàng có thể không hài lòng khi phải lựa chọn giữa việc chi trả nhiều hơn cho phiên bản Pro ngay lập tức hoặc chờ đợi nhiều tháng cho mẫu tiêu chuẩn.

Dù vậy, phần lớn người dùng không nâng cấp iPhone hằng năm. Điều này đồng nghĩa với khả năng một số người vốn dự định chờ đến mùa thu 2027 để đổi máy mới có thể mua iPhone 18 sớm hơn kế hoạch ban đầu.

Đây không phải lần đầu các báo cáo đề cập đến khả năng iPhone 18 phiên bản tiêu chuẩn sẽ không ra mắt như thường lệ. Hồi tháng 5, nhà phân tích chuỗi cung ứng nổi tiếng Ming-Chi Kuo từng nhận định Apple có thể chia dòng iPhone chủ lực thành hai đợt ra mắt mỗi năm, thay vì giữ một mốc cố định như trước.

Theo ông Kuo, các mẫu iPhone 18 Pro và chiếc iPhone gập hoàn toàn mới dự kiến sẽ ra mắt trong nửa cuối năm 2026, trong khi iPhone 18 tiêu chuẩn cùng phiên bản iPhone 18e nâng cấp sẽ được giới thiệu vào nửa đầu năm 2027.

Cũng theo chuyên gia này, một động lực khác thúc đẩy chiến lược mới xuất phát từ “khoảng trống marketing” mà Apple đang gặp phải trước các đối thủ, chủ yếu đến từ Trung Quốc. Các hãng này thường tung ra smartphone cao cấp trong nửa đầu năm, trong khi Apple lại tập trung ra mắt iPhone mới vào mùa thu.

Việc tách các đợt giới thiệu iPhone thành hai giai đoạn sẽ giúp Apple có sản phẩm mới xuất hiện trên thị trường trong nửa đầu năm, dù chủ yếu là các phiên bản tiêu chuẩn, từ đó gia tăng khả năng cạnh tranh và thu hút sự chú ý của người tiêu dùng trong giai đoạn vốn đang bị đối thủ chiếm ưu thế.

Theo VTV

Nguồn: https://vtv.vn/se-co-khong-iphone-18-trong-nam-2026-canh-bac-moi-cua-apple-100260103133434169.htm