Saudi Arabia thúc đẩy EU đưa lực lượng Houthi vào danh sách khủng bố

Saudi Arabia đang gia tăng sức ép nhằm thúc đẩy Liên minh châu Âu (EU) đưa lực lượng Houthi tại Yemen vào danh sách tổ chức khủng bố, trong bối cảnh các cuộc tấn công xuyên biên giới giữa hai bên tiếp diễn và Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) vừa nhất trí gia hạn các biện pháp trừng phạt liên quan đến Yemen thêm một năm.

Chiến dịch vận động này phản ánh nỗ lực rộng lớn hơn của Riyadh nhằm gia tăng sức ép quốc tế đối với lực lượng Houthi. Hiện nay, Houthi vẫn đang chịu các biện pháp trừng phạt của EU, trong đó có lệnh cấm vận vũ khí và phong tỏa tài sản đối với 12 chỉ huy của lực lượng này. EU cũng đã liệt Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), một bên hậu thuẫn chủ chốt của Houthi, vào danh sách tổ chức khủng bố. Tuy nhiên, cho đến nay, khối này vẫn chưa đưa chính lực lượng Houthi vào danh sách khủng bố, bất chấp việc một số quốc gia phương Tây khác, trong đó có Mỹ, Australia và Canada, đã thực hiện bước đi này.

Trong hơn một thập kỷ qua, Saudi Arabia đã dẫn đầu liên minh quân sự chống lại lực lượng Houthi, nhằm hỗ trợ chính phủ Yemen được quốc tế công nhận. Chính phủ này đã bị Houthi đánh bật khỏi thủ đô Sanaa vào năm 2014.

Tuy nhiên, đề xuất của Saudi Arabia chưa nhận được sự đồng thuận rộng rãi do nhiều nước lo ngại động thái trên có thể làm gián đoạn các kênh liên lạc với Houthi và ảnh hưởng đến khả năng tham gia của châu Âu vào tiến trình hòa bình tại Yemen. Quyết định này đòi hỏi sự nhất trí của cả 27 quốc gia thành viên EU.

Trong khi đó, căng thẳng trên thực địa tiếp tục gia tăng. Liên minh quân sự do Saudi Arabia dẫn đầu cho biết đã đánh chặn các thiết bị bay không người lái (UAV) nghi do Houthi triển khai tại khu vực Riyadh và tỉnh miền Đông của nước này. Ngược lại, người phát ngôn quân sự Houthi Yahya Saree tuyên bố lực lượng này đã tấn công các cơ sở dầu mỏ, trạm bơm thuộc đường ống dẫn dầu Đông - Tây và một số mục tiêu quân sự của Saudi Arabia.

Ngày 12/11, HĐBA LHQ nhất trí gia hạn thêm một năm các biện pháp trừng phạt liên quan đến Yemen, bao gồm phong tỏa tài sản và cấm đi lại, đồng thời yêu cầu Houthi chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào Saudi Arabia. Nghị quyết cũng lên án các hoạt động quân sự leo thang, tấn công trên biển và xuyên biên giới của lực lượng này.

Cùng ngày, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của LHQ (OCHA) cho biết hơn 333.000 người đã phải di dời tại Yemen kể từ đầu tháng 8, trong đó hơn 24.000 người chỉ trong tuần qua. OCHA cảnh báo bạo lực đang gây thiệt hại cho các cơ sở y tế, buộc nhiều gia đình rời bỏ nhà cửa và cản trở hoạt động cứu trợ nhân đạo.

Thanh Vân