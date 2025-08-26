Sau bão số 5, xuất hiện vùng áp thấp mới gần Biển Đông

Thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, một vùng áp thấp đang hoạt động trên vùng biển phía Đông Philippin.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp, dự báo khoảng ngày 27-28/8, khu vực Bắc và Giữa Biển Đông có gió mạnh dần. (Ảnh minh họa: Hoàng Đông)

Vào lúc 13h ngày 26/8, vị trí áp thấp ở khoảng 15,5-16,5 độ Vĩ Bắc, 123,5-124,5 độ Kinh Đông.

Dự báo, trong 24-36 giờ tới, vùng áp thấp này di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15-20km/h, đi vào vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng hoàn lưu vùng áp thấp (sau có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới), trong khoảng ngày 27-28/8, khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh dần, thời tiết chuyển xấu. Tàu thuyền hoạt động tại các khu vực trên cần chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn.

