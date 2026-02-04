Thanh Hóa: 4 điểm bắn pháo hoa chào Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Công văn số 2303/UBND-VHXH, ngày 3/2/2026 về việc tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp chào mừng Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Ảnh minh họa.

Theo kế hoạch, tỉnh Thanh Hóa sẽ tổ chức bắn pháo hoa chào mừng Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại 4 địa điểm gồm: Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành và các xã Mường Lát, Quan Sơn, Hồi Xuân.

Trong đó, tại 3 xã Mường Lát, Quan Sơn, Hồi Xuân, mỗi điểm bắn 60 giàn pháo hoa nổ tầm thấp. Riêng điểm tại Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành sẽ bắn 180 giàn pháo hoa nổ tầm thấp.

Thời gian bắn pháo hoa thống nhất trong toàn tỉnh, bắt đầu từ 00 giờ 00 phút, ngày 17/2/2026, tức mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Kinh phí tổ chức bắn pháo hoa sử dụng từ nguồn xã hội hóa. Trong đó các xã Mường Lát, Quan Sơn, Hồi Xuân sử dụng pháo từ nguồn hỗ trợ của Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 tài trợ cho tỉnh.

Điểm bắn pháo hoa tại Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành sử dụng kinh phí từ nguồn xã hội hóa do UBND các phường Hạc Thành, Hàm Rồng, Nguyệt Viên, Quảng Phú, Đông Sơn, Đông Quang huy động.

Cũng theo Công văn, các xã, phường khác trên địa bàn tỉnh có nhu cầu tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp chào mừng Tết Nguyên đán, chủ động huy động nguồn kinh phí xã hội hóa (không sử dụng ngân sách nhà nước), xây dựng phương án tổ chức và thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục theo đúng quy định của pháp luật.

NM (Nguồn: UBND tỉnh)