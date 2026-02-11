Sẵn sàng các phương án phục vụ hành khách dịp cao điểm

Thời điểm này, các đơn vị vận tải đang bước vào cao điểm phục vụ khách dịp Tết Nguyên đán. Dịp Tết năm nay, bình quân giá vé tàu xe tăng khoảng 10 đến 20% so với năm trước do chi phí nguyên, nhiên liệu đầu vào tăng cao.

Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài chủ động các kịch bản phục vụ sản lượng vận chuyển tăng cao dịp Tết Nguyên đán.

Khảo sát tại một số hãng bay và xe khách, dù đã nối toa, tăng chuyến, nhưng phần lớn đều đã kín chỗ, tập trung vào các ngày cao điểm giáp Tết và ngày đi làm đầu Xuân.

Các cơ quan quản lý có công điện chỉ đạo cơ quan, đơn vị chức năng tổ chức tốt vận tải bảo đảm trật tự, an toàn, hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ xảy ra ùn tắc và tai nạn giao thông dịp Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội Xuân.

Tàu xe thuận tiện

Ngay từ những ngày đầu tháng 2, hầu hết bến xe ở các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng đã “căng mình” đón đợt cao điểm vận tải khách đầu tiên. Lượng khách tăng cao đột biến so với tháng trước, phần lớn là sinh viên và người lao động tự do được nghỉ Tết sớm. Khoảng ngày 14, ngày 15/2 trở đi, sẽ tiếp tục đợt cao điểm vận tải khách thứ 2, có khả năng kéo dài đến đêm 29 tháng Chạp, lúc đó cán bộ, công nhân viên, người lao động tại các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp mới bắt đầu được nghỉ Tết và trở về quê hương đón Xuân.

Phần lớn lượng hành khách đã chủ động đặt trước vé, nhất là tuyến từ Hà Nội đi các tỉnh phía nam như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Huế, Đà Nẵng. Một số tuyến thậm chí đã “cháy vé” những ngày cao điểm, đơn cử tuyến Hà Nội đi Điện Biên, Sơn La, các ngày cao điểm từ 27 đến 29 Tết, hãng xe Hải Vân tuy đã tăng cường thêm 2 chuyến/ngày trên mỗi tuyến nhưng đã hết sạch vé. Các tuyến chặng ngắn cũng ghi nhận lượng khách đặt vé tăng nhanh trong những ngày cận Tết.

Đại diện Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội tính toán, các phương tiện vận tải ở bến hiện mới hoạt động khoảng 40 đến 50% hệ số trọng tải phương tiện, lượng xe về cơ bản vẫn đáp ứng được nhu cầu đi lại của hành khách. Công ty đã yêu cầu các bến lên kế hoạch phục vụ cao điểm Tết Nguyên đán; bố trí nhân viên trực tại các vị trí phù hợp để chủ động hỗ trợ, phục vụ hành khách đi và đến bến. Cùng với đó, kiểm tra, rà soát tình trạng kỹ thuật-an toàn phương tiện, người lái theo các quy định hiện hành, bảo đảm đủ điều kiện khi xuất bến; nâng cao chất lượng, thái độ phục vụ hành khách của nhân viên, mở thêm quầy bán vé đối với các tuyến đông khách, duy trì toàn hệ thống hoạt động thông suốt.

Hầu hết các hãng xe nghỉ Tết từ ngày 28 Tết (15/2) đến chiều mồng 2 Tết (18/2) sẽ hoạt động trở lại. Tuy nhiên, vẫn có một số hãng thông báo chạy xuyên Tết, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu đoàn viên gia đình của hành khách, với phương châm không để hành khách nào không kịp về nhà đón Tết.

Vận tải đường sắt dịp Tết Nguyên đán được bắt đầu từ ngày 3/2 đến 8/3, ngành đường sắt sử dụng 791 toa xe khách để lập 62 đoàn tàu phục vụ nhân dân (trong đó có 55 đoàn tàu trên tuyến Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh, 3 đoàn tuyến Hà Nội-Hải Phòng, 3 đoàn tuyến Hà Nội-Lào Cai, 1 đoàn tuyến Hà Nội-Từ Sơn), cung ứng khoảng 384.000 chỗ đi suốt; tăng 7% về số chuyến, số chỗ so với Tết Nguyên đán năm 2025 (giai đoạn Tết năm nay tăng thêm 4 ngày), đồng thời các toa xe chạy tàu du lịch cao cấp SE61/62 vẫn vận dụng trong cả đợt Tết. Đồng thời, ngành cũng tổ chức chạy thêm 11 chuyến tàu khu đoạn khu vực phía nam như Sài Gòn-Nha Trang (5 chuyến), Sài Gòn-Tam Kỳ (3 chuyến), Sài Gòn-Đà Nẵng (3 chuyến); cung cấp thêm 5.500 vé phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Tính đến ngày 10/2, ngành đường sắt đã bán 402.000 vé, trong đó lượng vé bán online chiếm 68%, bán tại các cửa vé 32%.

Phục vụ nhu cầu về quê đón Tết và kế hoạch du xuân của người dân, từ ngày 14 đến 22/2, ngành đường sắt sẽ tổ chức chạy thêm 22 chuyến tàu khách khu đoạn, gồm Hà Nội-Đà Nẵng (2 chuyến), Hà Nội-Vinh (16 chuyến), Hà Nội- Lào Cai (4 chuyến) cung ứng khoảng 7.300 vé tàu. Giá vé tàu Tết 2026 tăng bình quân từ 5 đến 10% giá vé do chi phí nguyên, nhiên liệu đầu vào tăng giá và ngành đường sắt hoán cải, cải tạo hơn 100 toa xe phục vụ đi lại của người dân.

Hàng nghìn chuyến bay dịp Tết

Dịp Tết Nguyên đán năm 2026, Vietnam Airlines mở bán hơn 3,5 triệu ghế trên toàn mạng bay nội địa và quốc tế trong giai đoạn từ ngày 2/2 đến 3/3, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm trước. Tiếp đó, hãng bổ sung 60.000 chỗ (gần 300 chuyến bay) trong giai đoạn cao điểm Tết, tập trung ở các đường bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội, Vinh, Hải Phòng và các điểm du lịch nổi tiếng khác. Từ đầu tháng 2 vừa qua, hãng đã khai trương 4 đường bay mới từ Hải Phòng đi Nha Trang, Cần Thơ, Buôn Ma Thuột và Phú Quốc, góp phần đáp ứng nhu cầu di chuyển đa dạng và giảm áp lực lên các đường bay trục trong dịp Tết. Cùng với đó, Vietnam Airlines Group dự kiến thực hiện hơn 1.300 chuyến bay đêm từ ngày 1/2 đến 3/3, cung ứng gần 300.000 ghế phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của người dân.

Trong dịp Tết Nguyên đán, hãng hàng không Vietjet mở bán sớm 2,5 triệu vé bay trong giai đoạn từ ngày 3/2 đến 2/3. Tiếp đó, hãng triển khai bán thêm 390 nghìn chỗ, tương đương gần 1.800 chuyến bay bổ sung trong giai đoạn cao điểm Tết, nhằm đáp ứng nhu cầu về quê đón Tết, thăm thân và du xuân của người dân trên khắp đất nước cũng như quốc tế. Các chuyến bay tăng cường tập trung vào những đường bay có nhu cầu cao, góp phần giảm tải và đáp ứng kịp thời nhu cầu di chuyển trong giai đoạn cao điểm nhất trong năm.

Tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, cửa ngõ hàng không Thủ đô năm nay, có thể thấy một “điểm nhấn” rõ nét là sự kết hợp giữa hạ tầng mở rộng và hệ sinh thái công nghệ “không chạm nhằm bảo đảm hành trình thuận lợi cho người dân. Theo đó, hạ tầng nhà ga đã được tối ưu hóa, áp lực tại Nhà ga quốc tế được giải tỏa đáng kể nhờ dự án mở rộng Nhà ga T2 được đưa vào khai thác từ cuối năm 2025. Với hệ thống quầy thủ tục và băng tải hành lý bổ sung, Nhà ga T2 sẵn sàng đón hơn 50.000 khách quốc tế mỗi ngày. Ông Tô Tử Hà, Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Nội Bài nhận định, dựa trên lịch bay của các hãng hàng không, dự báo nhu cầu đi lại bằng đường hàng không qua Nội Bài trong dịp Tết Nguyên đán sẽ tăng trưởng mạnh ở mức hai con số, cả quốc nội và quốc tế, có khả năng thiết lập “đỉnh” mới.

Dựa trên lịch bay của các hãng hàng không, dự báo nhu cầu đi lại bằng đường hàng không qua Nội Bài trong dịp Tết Nguyên đán sẽ tăng trưởng mạnh ở mức hai con số, cả quốc nội và quốc tế, có khả năng thiết lập “đỉnh” mới. Ông Tô Tử Hà, Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Nội Bài

“Cụ thể, trong 7 ngày trước Tết, từ ngày mồng 10 đến 16/2, Nội Bài dự kiến đón hơn 725.000 lượt khách (tăng 16%) và 4.467 lượt chuyến bay (tăng 12,5% so với cùng kỳ). Ngày cao điểm nhất trước Tết rơi vào ngày 14/2 (28 tháng Chạp) với lượng khách vượt mốc 116.000 lượt và 674 chuyến bay. Giai đoạn sau Tết, thậm chí sản lượng khách còn ghi nhận cao hơn với 737.272 lượt khách, tăng 12%; 4.530 lượt chuyến bay, tăng 15,8% so với cùng kỳ. Ngày cao điểm nhất sau Tết là mồng 6 Tết (22/2), với gần 117.300 lượt khách và 676 chuyến bay”, ông Hà đánh giá.

Tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh), dịp cao điểm Tết trung bình có 940 chuyến bay/ ngày, tăng khoảng 25% so với lịch bay hiện tại; trong đó, có 600 chuyến nội địa, 340 chuyến quốc tế. Dự kiến 4 ngày cao điểm nhất trước và sau Tết là ngày 13, 14/2 và 22, 23/2 với hơn 1.000 chuyến bay/ngày. Trung bình mỗi ngày, có khoảng 145.000 hành khách, tăng khoảng 20% so lượng khách hiện tại. Các cảng hàng không sẽ huy động tối đa nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các hãng bay và đơn vị phục vụ mặt đất để mang lại những chuyến bay khởi đầu xuân mới thuận lợi và nhiều niềm vui cho hành khách.

Theo Báo Nhân Dân