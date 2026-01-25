Sản phẩm handmade “lên ngôi” dịp cuối năm

Những ngày cuối năm, khi nhu cầu mua sắm, biếu tặng tăng cao, thị trường quà tết trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Giữa muôn vàn sản phẩm công nghiệp sản xuất hàng loạt, các mặt hàng handmade - thủ công đang dần chiếm ưu thế nhờ vẻ đẹp mộc mạc, tính cá nhân hóa và giá trị cảm xúc mà chúng mang lại. Xu hướng lựa chọn quà tặng “có hồn” không chỉ phản ánh sự thay đổi trong thị hiếu tiêu dùng, mà còn mở ra cơ hội phát triển cho nhiều cơ sở sản xuất thủ công trên địa bàn tỉnh.

Sản phẩm thủ công từ tre, nứa của HTX Thăng Thọ được người tiêu dùng quan tâm bởi tính ứng dụng và giá trị bền vững.

Khi giá trị cảm xúc được đặt lên hàng đầu

Nếu như trước đây, quà tặng dịp noel, tết dương lịch hay tết nguyên đán thường thiên về hình thức và giá trị vật chất, thì vài năm trở lại đây, người tiêu dùng đã có sự dịch chuyển rõ rệt trong cách lựa chọn. Một món quà không chỉ cần đẹp, tiện dụng mà còn phải thể hiện được sự tinh tế, chân thành và thông điệp người tặng muốn gửi gắm. Chính sự thay đổi này đã tạo “đất diễn” cho các sản phẩm handmade - nơi mỗi món đồ đều mang dấu ấn riêng, khó trùng lặp.

Thực tế cho thấy, thị trường quà tặng cuối năm đang chứng kiến sự “lên ngôi” của các sản phẩm thủ công như nến thơm handmade, xà phòng thảo mộc, đồ tre, gỗ gia dụng, túi vải thêu tay, sổ da thủ công hay các set quà tết kết hợp trà, mứt, bánh truyền thống. Không quá cầu kỳ về hình thức, song mỗi sản phẩm đều chứa đựng câu chuyện về nguyên liệu, bàn tay người làm và sự tỉ mỉ trong từng công đoạn. Đây chính là yếu tố khiến handmade trở nên khác biệt so với hàng công nghiệp sản xuất hàng loạt.

Theo ghi nhận tại các cửa hàng quà tặng, hội chợ thương mại và kênh bán hàng trực tuyến, lượng khách tìm mua sản phẩm handmade trong dịp cuối năm tăng 30 - 50% so với thời điểm giữa năm. Đặc biệt, những set quà được thiết kế theo chủ đề “tri ân”, “sum vầy”, “bình an”, “khởi đầu mới” luôn được khách hàng ưu tiên lựa chọn. Không ít người sẵn sàng chi mức giá cao hơn để đổi lấy một món quà mang ý nghĩa riêng, thay vì những sản phẩm đại trà, dễ trùng lặp.

Ghi nhận tại một hội chợ cuối năm trên địa bàn tỉnh, giữa không gian mua bán rộn ràng, gian hàng trưng bày các sản phẩm tre handmade trở thành điểm dừng chân của nhiều khách tham quan. Trên những chiếc bàn phủ vải thổ cẩm, các ống đựng đũa, hộp trà, khay gỗ được sắp xếp gọn gàng, toát lên vẻ mộc mạc nhưng tinh tế. Người bán kiên nhẫn giới thiệu từng công đoạn xử lý tre, từ lựa chọn nguyên liệu, phơi khô, chống mối mọt đến khắc họa tiết thủ công. Không ít khách hàng dừng lại khá lâu, cầm lên từng món đồ, hỏi han kỹ lưỡng về độ bền, tính an toàn trước khi quyết định mua.

Có khách chia sẻ chọn sản phẩm tre handmade làm quà tết bởi sự thân thiện với môi trường, lại mang thông điệp về sự bền bỉ, giản dị và bình an, những giá trị được nhiều gia đình hướng tới trong dịp đầu năm mới. Thực tế tại gian hàng này cho thấy, handmade không cần phô trương, nhưng chính sự chân thật và câu chuyện phía sau mỗi sản phẩm đã tạo nên sức hút trong mùa mua sắm cuối năm.

Handmade - xu hướng tiêu dùng xanh

Cùng với sự thay đổi trong thị hiếu quà tặng, xu hướng tiêu dùng xanh, bền vững cũng góp phần thúc đẩy sự phát triển của thị trường handmade dịp cuối năm. Phần lớn sản phẩm handmade sử dụng nguyên liệu tự nhiên, thân thiện môi trường, hạn chế nhựa và bao bì dùng một lần. Trong bối cảnh lượng rác thải tăng cao vào dịp lễ, tết, những món quà “xanh” ngày càng được người tiêu dùng đánh giá cao.

Sản phẩm nến handmade tạo hình tinh tế được nhiều khách hàng lựa chọn làm quà tặng dịp cuối năm.

Tại tiệm nến thơm Đậu Đậu, đường Phan Đình Phùng (phường Hạc Thành), những ngày cuối năm là thời điểm bận rộn nhất. Chị Nguyễn Tuệ Linh, chủ cơ sở sản xuất nến thơm handmade cho biết, khách hàng hiện nay không còn hỏi nhiều về giá trước, mà quan tâm đến nguồn gốc nguyên liệu, độ an toàn và khả năng cá nhân hóa sản phẩm. “Nhiều khách đặt làm nến có khắc tên người nhận, in thông điệp chúc tết hoặc phối set quà theo từng đối tượng. Có những đơn hàng phải nhận trước cả tháng mới kịp làm”, chị Linh chia sẻ.

Không chỉ các cửa hàng truyền thống, thị trường handmade dịp cuối năm còn sôi động mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội và chợ online. Từ đầu tháng 12, các bài đăng giới thiệu bánh kẹo, quà tết handmade xuất hiện dày đặc, thu hút hàng trăm lượt quan tâm mỗi ngày. Những khay kẹo hạnh phúc, mứt dừa non, táo đỏ kẹp hạt điều, bánh yến mạch... được làm thủ công, đóng gói chỉn chu, trở thành lựa chọn phổ biến để biếu tặng gia đình, bạn bè và đối tác.

Theo nhiều người bán, đơn hàng tăng mạnh từ giữa tháng 12, có thời điểm phải chốt đơn sớm để đảm bảo tiến độ và chất lượng. Dù quy mô sản xuất không lớn, song nhờ tận dụng hiệu quả mạng xã hội, nhiều cơ sở handmade đã tiếp cận được lượng khách hàng rộng hơn, từng bước xây dựng thương hiệu và tạo nguồn thu ổn định. Với không ít bạn trẻ, dịp cuối năm được xem là “mùa vàng” để tăng doanh thu, khẳng định hướng đi lâu dài với nghề thủ công.

Tuy nhiên, cùng với cơ hội, thị trường handmade cũng đối mặt không ít thách thức. Áp lực đơn hàng tăng cao trong thời gian ngắn khiến nhiều cơ sở nhỏ khó đảm bảo chất lượng đồng đều. Giá nguyên liệu đầu vào, chi phí vận chuyển biến động cũng ảnh hưởng đến lợi nhuận của người làm thủ công. Đáng chú ý, tình trạng sản phẩm công nghiệp gắn mác “handmade” xuất hiện ngày càng nhiều, gây hoang mang cho người tiêu dùng và làm giảm niềm tin thị trường.

Theo các chuyên gia, để handmade phát triển bền vững, người làm cần giữ chữ “tâm” trong từng sản phẩm, minh bạch quy trình sản xuất và nguồn gốc nguyên liệu. Đồng thời, cần có sự hỗ trợ từ các địa phương, tổ chức trong việc kết nối thị trường, tổ chức hội chợ, đào tạo kỹ năng kinh doanh cho các cơ sở thủ công, nhất là trong những dịp cao điểm như cuối năm.

Có thể nói, sự “lên ngôi” của sản phẩm handmade không chỉ phản ánh xu hướng tiêu dùng mới, mà còn cho thấy nhu cầu sâu xa của người tiêu dùng: được trao và nhận những giá trị thật, mang dấu ấn riêng. Khi quà tặng không chỉ là vật chất, mà còn là cảm xúc và sự trân trọng, handmade sẽ tiếp tục giữ được chỗ đứng bền vững trong đời sống tiêu dùng hiện đại.

Bài và ảnh: Trần Hằng