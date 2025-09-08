Sacombank - Chi nhánh Thanh Hóa trao học bổng “Ươm mầm cho những ước mơ”

Ngày 8/9, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Thanh Hóa (Sacombank - Chi nhánh Thanh Hóa) phối hợp với Trường THPT Lương Đắc Bằng (xã Hoằng Hóa) tổ chức lễ trao học bổng “Ươm mầm cho những ước mơ".

Ông Nguyễn Huy Phương, Giám đốc Sacombank - Chi nhánh Thanh Hóa và thầy giáo Lê Xuân Ninh, Hiệu trưởng Trường THPT Lương Đắc Bằng trao học bổng cho các em học sinh.

Đây là năm thứ 22 chương trình học bổng “Ươm mầm cho những ước mơ” được Sacombank triển khai trên phạm vi toàn quốc.

Được khởi động từ năm 2004, đây là năm thứ 22 chương trình học bổng “Ươm mầm cho những ước mơ” được Sacombank tổ chức trên phạm vi toàn quốc, nhằm tiếp thêm động lực cho các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn theo đuổi ước mơ, vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Ông Nguyễn Huy Phương, Giám đốc Sacombank - Chi nhánh Thanh Hóa mong muốn chương trình học bổng “Ươm mầm cho những ước mơ” sẽ góp phẩn tiếp thêm động lực, niềm tin cho các em học sinh, sinh viên trên hành trình hiện thực hóa ước mơ.

Thầy giáo Lê Viết Thế, Hiệu phó Trường THPT Lương Đắc Bằng cảm ơn những tình cảm mà cán bộ, nhân viên Sacombank - Chi nhánh Thanh Hóa dành cho học sinh nhà trường.

Năm học 2025-2026, Sacombank dành gần 3.900 suất học bổng cùng 100 giải thưởng từ cuộc thi vẽ “Sắc màu Sacombank” với kinh phí 7 tỷ đồng dành cho học sinh THCS và THPT tại tất cả các tỉnh, thành có chi nhánh Sacombank hoạt động.

Ông Nguyễn Huy Phương, Giám đốc Sacombank - Chi nhánh Thanh Hóa trao học bổng cho các em học sinh Trường THPT Lương Đắc Bằng (xã Hoằng Hóa).

Ông Nguyễn Huy Phương, Giám đốc Sacombank - Chi nhánh Thanh Hóa trao giải cho học sinh đoạt giải tại cuộc thi vẽ “Sắc màu Sacombank”.

Tại Thanh Hóa, Sacombank - Chi nhánh Thanh Hóa đã phối hợp với 6 trường: THPT Lương Đắc Bằng (xã Hoằng Hóa), THCS Hoằng Trường (xã Hoằng Tiến), THCS Ngọc Trạo (phường Quang Trung), THCS Lam Sơn (xã Lam Sơn), THCS Hải Ninh (phường Ngọc Sơn) và THPT Thiệu Hóa (xã Thiệu Hóa) trao tặng 65 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1,5 triệu đồng kèm ba lô cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Trong đó, 1 em còn được nhận giải thưởng từ cuộc thi vẽ “Sắc màu Sacombank”.

Với tình cảm và sự quan tâm của Sacombank, các em học sinh được nhận học bổng hứa sẽ quyết tâm học tập thật tốt.

Đặc biệt, vào tháng 10/2025, Sacombank sẽ triển khai chương trình học bổng toàn phần dành cho sinh viên năm thứ 2 đang theo học các chuyên ngành thuộc khối ngành kinh tế hoặc công nghệ thông tin tại địa bàn TP Hồ Chí Minh, TP Hà Nội và các tỉnh thuộc khu vực Tây Nam bộ, Bắc Trung bộ. (Thông tin chi tiết được đăng tải tại website www.sacombankcareer.com.)

Không chỉ hỗ trợ tài chính, Sacombank còn tạo môi trường phát triển toàn diện cho sinh viên thông qua các hoạt động đào tạo, định hướng nghề nghiệp, rèn luyện kỹ năng, chương trình thực tập và ngày hội việc làm, qua đó góp phần thiết thực vào sự nghiệp phát triển giáo dục và mở rộng cánh cửa tương lai cho thế hệ trẻ.

Nguyễn Lương