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Ra mắt mô hình “Tammi OA - Trường Đại học Hồng Đức”

Khánh Hòa
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(Baothanhhoa.vn) - Tammi OA là kênh cung cấp thông tin về đào tạo, lịch học, lịch thi, học bổng, thực tập, việc làm; đồng thời tăng cường tương tác giữa nhà trường và sinh viên.

Ra mắt mô hình “Tammi OA - Trường Đại học Hồng Đức”

Tammi OA là kênh cung cấp thông tin về đào tạo, lịch học, lịch thi, học bổng, thực tập, việc làm; đồng thời tăng cường tương tác giữa nhà trường và sinh viên.

Ra mắt mô hình Tammi OA - Trường Đại học Hồng Đức

Toàn cảnh Lễ ra mắt mô hình Tammi OA - Trường Đại học Hồng Đức.

Chiều 6/11, Trường Đại học Hồng Đức phối hợp với Viettel Thanh Hóa tổ chức lễ ra mắt mô hình “Tammi OA - Trường Đại học Hồng Đức”, nhằm xây dựng kênh thông tin chính thống, tăng cường kết nối giữa nhà trường với cán bộ, giảng viên và sinh viên.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Viettel nhấn mạnh, chuyển đổi số phải giải quyết những nhu cầu thực tiễn. Theo đó, Tammi được phát triển thành nền tảng số hợp nhất, tích hợp các tiện ích liên lạc, học tập, làm việc, trợ lý trí tuệ nhân tạo và lưu trữ đám mây. Nền tảng sử dụng hạ tầng Viettel Cloud tại Việt Nam, kết hợp các giải pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân, xác thực chính danh, góp phần hạn chế nguy cơ giả mạo trên môi trường số.

Ra mắt mô hình Tammi OA - Trường Đại học Hồng Đức

Thượng tá Hoàng Trung Thành, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Viễn thông Viettel phát biểu tại buổi lễ.

Ra mắt mô hình Tammi OA - Trường Đại học Hồng Đức

PGS.TS. Lê Hoằng Bá Huyền, Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức phát biểu tại buổi lễ.

Với Trường Đại học Hồng Đức, Tammi OA sẽ là kênh cung cấp thông tin về đào tạo, lịch học, lịch thi, học bổng, thực tập, việc làm; đồng thời tăng cường tương tác giữa nhà trường và sinh viên.

Việc triển khai Tammi OA Trường Đại học Hồng Đức sẽ góp phần đổi mới phương thức quản trị, xây dựng môi trường giáo dục đại học số, lấy người học làm trung tâm. Đây là kênh bổ sung, hỗ trợ các hệ thống thông tin hiện có, hướng tới phục vụ cán bộ, giảng viên và sinh viên ngày càng tốt hơn.

Ra mắt mô hình Tammi OA - Trường Đại học Hồng Đức

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt mô hình “Tammi OA - Trường Đại học Hồng Đức”.

Tại chương trình, đại diện 2 đơn vị thực hiện nghi thức ra mắt mô hình và hướng dẫn sinh viên trải nghiệm ứng dụng.

Khánh Hòa

Từ khóa:

#Trường Đại học Hồng Đức #Viettel Thanh Hóa #Sinh viên #Cung cấp thông tin #Mô hình #Nhà trường #Học bổng #Lịch thi #Việc làm #Đào tạo

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