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Ra mắt mô hình khu dân cư “Đoàn kết - an toàn - ấm no - hạnh phúc”

Linh Hương
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(Baothanhhoa.vn) - Sáng 7/11, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và Ủy ban MTTQ xã Nông Cống đã ra mắt mô hình khu dân cư “Đoàn kết - an toàn - ấm no - hạnh phúc” tại thôn Tân Thanh.

Ra mắt mô hình khu dân cư “Đoàn kết - an toàn - ấm no - hạnh phúc”

Sáng 7/11, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và Ủy ban MTTQ xã Nông Cống đã ra mắt mô hình khu dân cư “Đoàn kết - an toàn - ấm no - hạnh phúc” tại thôn Tân Thanh.

Ra mắt mô hình khu dân cư “Đoàn kết - an toàn - ấm no - hạnh phúc”

Ra mắt Ban điều hành mô hình khu dân cư “Đoàn kết - an toàn - ấm no - hạnh phúc” thôn Tân Thanh.

Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ xã Nông Cống đã công bố các quyết định thành lập mô hình; thông qua quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban điều hành, bảo đảm mô hình được triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Nhằm hỗ trợ địa phương trong quá trình tổ chức và duy trì hoạt động, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tặng các trang thiết bị phục vụ hoạt động của mô hình.

Ra mắt mô hình khu dân cư “Đoàn kết - an toàn - ấm no - hạnh phúc”

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao tặng các trang thiết bị phục vụ hoạt động của mô hình.

Ngay sau lễ ra mắt, các đại biểu và thành viên Ban điều hành được tập huấn kiến thức, kỹ năng triển khai mô hình, tập trung vào các tiêu chí xây dựng khu dân cư “Đoàn kết - an toàn - ấm no - hạnh phúc”; hướng dẫn quy trình, phương pháp tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Việc ra mắt mô hình nhằm phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong tập hợp, đoàn kết, vận động Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự, phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, tạo sự đồng thuận, gắn kết trong cộng đồng dân cư, từng bước xây dựng thôn Tân Thanh trở thành khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no và hạnh phúc.

Linh Hương

Từ khóa:

#MTTQ #Mô hình #Đoàn kết #Hạnh phúc #Việt nam #Nông Cống #an toàn #ra mắt #Phát triển kinh tế #vận động Nhân dân

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