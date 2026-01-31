Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Đời sống - Xã hội

Quỹ Thiện Tâm tặng 5.100 suất quà Tết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Phan Nga
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngày 31/1, Ủy ban MTTQ tỉnh cùng với Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) đã đến thăm và tặng quà Tết cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh, trong đó đặc biệt ưu tiên các hộ khó khăn tại các vùng bị bão lụt, thiên tai năm 2025, với tổng trị giá 3,06 tỷ đồng.

Quỹ Thiện Tâm tặng 5.100 suất quà Tết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngày 31/1, Ủy ban MTTQ tỉnh cùng với Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) đã đến thăm và tặng quà Tết cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh, trong đó đặc biệt ưu tiên các hộ khó khăn tại các vùng bị bão lụt, thiên tai năm 2025, với tổng trị giá 3,06 tỷ đồng.

Quỹ Thiện Tâm tặng 5.100 suất quà Tết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh và Quỹ Thiện Tâm trao quà cho các hộ nghèo xã Yên Phú.

Quỹ Thiện Tâm tặng 5.100 suất quà Tết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh và Quỹ Thiện Tâm trao quà cho các hộ nghèo xã Yên Ninh.

Quỹ Thiện Tâm tặng 5.100 suất quà Tết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh và Quỹ Thiện Tâm trao quà cho các hộ nghèo xã Thạch Bình.

Quỹ Thiện Tâm tặng 5.100 suất quà Tết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh và Quỹ Thiện Tâm trao quà cho các hộ nghèo xã Kim Tân.

Đại diện Quỹ Thiện Tâm cùng Ủy ban MTTQ tỉnh đã trực tiếp trao tặng 5.100 suất quà Tết cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 16 xã, phường trên địa bàn tỉnh gồm: Bá Thước, Thiết Ống, Cẩm Thạch, Cẩm Tú, Thạch Bình, Kim Tân, Yên Phú, Yên Ninh, Hoằng Giang, Hoằng Phú, Thăng Bình, Thắng Lợi, Tượng Lĩnh, Công Chính, Nông Cống; phường Hạc Thành; Hội Khuyến học và Hội Người mù tỉnh, mỗi phần quà gồm 500.000 đồng tiền mặt và 1 túi quà trị giá 100.000 đồng.

Quỹ Thiện Tâm tặng 5.100 suất quà Tết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh và Quỹ Thiện Tâm trao quà cho các hộ nghèo xã Yên Phú.

Quỹ Thiện Tâm tặng 5.100 suất quà Tết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Người dân xã Kim Tân nhận quà của Quỹ Thiện Tâm.

Đây là việc làm thường niên được Quỹ Thiện Tâm duy trì nhiều năm vào mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Được biết, trong dịp này, Quỹ Thiện Tâm đã trao tặng 200.000 suất quà Tết cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các tỉnh, thành phố trong cả nước nhằm giúp các hộ có thêm điều kiện vui Xuân, đón Tết cổ truyền của dân tộc.

Quỹ Thiện Tâm tặng 5.100 suất quà Tết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Người dân xã Yên Ninh đến nhận quà của Quỹ Thiện Tâm.

Những món quà ý nghĩa, thiết thực này thể hiện tính nhân văn sâu sắc và tinh thần “Tương thân tương ái” tốt đẹp của dân tộc, đồng thời cũng thể hiện trách nhiệm của tập thể cán bộ, nhân viên Tập đoàn Vingroup đối với cộng đồng xã hội, nhằm chung tay chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp các gia đình đón Tết Nguyên đán thêm đầm ấm, hạnh phúc.

Phan Nga

Từ khóa:

#hoàn cảnh đặc biệt khó khăn #Quỹ thiện tâm #MTTQ #Hộ nghèo #Tập đoàn vingroup #tỉnh #Tết nguyên đán #phường Hạc Thành #Tặng quà tết #Thạch Bình

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Giải quyết khiếu nại, tố cáo từ cơ sở - “chìa khóa” giữ ổn định địa bàn

Giải quyết khiếu nại, tố cáo từ cơ sở - “chìa khóa” giữ ổn định địa bàn

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) không chỉ là nhiệm vụ pháp lý mà còn là trách nhiệm chính trị trước Nhân dân. Ngay sau khi đi vào hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều địa phương đã chủ động đổi mới cách làm, chú trọng đối...
Nâng tầm vị thế xứ Thanh

Nâng tầm vị thế xứ Thanh

Thông tin đối ngoại
(Baothanhhoa.vn) - Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, đối ngoại địa phương không chỉ là nhiệm vụ chính trị quan trọng mà còn là động lực để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội. Với đường lối đối ngoại “chủ động, tích cực, hiệu...
Thước đo công vụ

Thước đo công vụ

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Dịp tết luôn tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ. Từ việc thực phẩm mất an toàn, một số mặt hàng tiêu dùng thiết yếu ngày tết tăng đột biến hoặc khan hiếm giả tạo cục bộ do các hành vi găm hàng trục lợi. Cùng với đó là mất an toàn giao thông, trong đó có...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh