Quỹ Thiện Tâm tặng 5.100 suất quà Tết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngày 31/1, Ủy ban MTTQ tỉnh cùng với Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) đã đến thăm và tặng quà Tết cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh, trong đó đặc biệt ưu tiên các hộ khó khăn tại các vùng bị bão lụt, thiên tai năm 2025, với tổng trị giá 3,06 tỷ đồng.

Đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh và Quỹ Thiện Tâm trao quà cho các hộ nghèo xã Yên Phú.

Đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh và Quỹ Thiện Tâm trao quà cho các hộ nghèo xã Yên Ninh.

Đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh và Quỹ Thiện Tâm trao quà cho các hộ nghèo xã Thạch Bình.

Đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh và Quỹ Thiện Tâm trao quà cho các hộ nghèo xã Kim Tân.

Đại diện Quỹ Thiện Tâm cùng Ủy ban MTTQ tỉnh đã trực tiếp trao tặng 5.100 suất quà Tết cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 16 xã, phường trên địa bàn tỉnh gồm: Bá Thước, Thiết Ống, Cẩm Thạch, Cẩm Tú, Thạch Bình, Kim Tân, Yên Phú, Yên Ninh, Hoằng Giang, Hoằng Phú, Thăng Bình, Thắng Lợi, Tượng Lĩnh, Công Chính, Nông Cống; phường Hạc Thành; Hội Khuyến học và Hội Người mù tỉnh, mỗi phần quà gồm 500.000 đồng tiền mặt và 1 túi quà trị giá 100.000 đồng.

Người dân xã Kim Tân nhận quà của Quỹ Thiện Tâm.

Đây là việc làm thường niên được Quỹ Thiện Tâm duy trì nhiều năm vào mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Được biết, trong dịp này, Quỹ Thiện Tâm đã trao tặng 200.000 suất quà Tết cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các tỉnh, thành phố trong cả nước nhằm giúp các hộ có thêm điều kiện vui Xuân, đón Tết cổ truyền của dân tộc.

Người dân xã Yên Ninh đến nhận quà của Quỹ Thiện Tâm.

Những món quà ý nghĩa, thiết thực này thể hiện tính nhân văn sâu sắc và tinh thần “Tương thân tương ái” tốt đẹp của dân tộc, đồng thời cũng thể hiện trách nhiệm của tập thể cán bộ, nhân viên Tập đoàn Vingroup đối với cộng đồng xã hội, nhằm chung tay chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp các gia đình đón Tết Nguyên đán thêm đầm ấm, hạnh phúc.

Phan Nga