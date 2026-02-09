Quý Lộc cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số

Xác định chuyển đổi số (CĐS) là giải pháp then chốt để nâng cao chất lượng cải cách hành chính (CCHC), xây dựng nền hành chính phục vụ, thời gian qua, xã Quý Lộc đã tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ công, xây dựng nền hành chính phục vụ hiện đại, lấy sự hài lòng của người dân làm trọng tâm.

Người dân đến thực hiện các thủ tục hành chính tại Trung tâm PVHCC xã Quý Lộc.

Việc xem CĐS là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong CCHC, UBND xã thành lập Ban Chỉ đạo CĐS do Chủ tịch UBND xã làm trưởng ban; thành lập tổ công nghệ số cộng đồng (CNSCĐ) tại 25/25 thôn, hỗ trợ trực tiếp người dân sử dụng dịch vụ số, nâng cao hiệu quả quản lý, an sinh xã hội, giúp nâng cao kỹ năng số cho cán bộ, người dân, thúc đẩy chính quyền điện tử. Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về CCHC và CĐS được xã triển khai bài bản, linh hoạt. Các thủ tục hành chính được niêm yết công khai, minh bạch tại Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC) bằng cả hình thức truyền thống và mã QR; thông tin về dịch vụ công trực tuyến được tuyên truyền rộng rãi qua hệ thống truyền thanh, cổng thông tin điện tử, nhóm zalo, facebook và các thành viên tổ CNSCĐ.

Trong điều hành, xã Quý Lộc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước hình thành môi trường làm việc số. 100% cán bộ, công chức, viên chức được tập huấn kiến thức cơ bản về CĐS, phần mềm quản lý văn bản, chữ ký số và sử dụng dịch vụ công trực tuyến; 100% văn bản hành chính được xử lý trên môi trường điện tử; 100% văn bản điện tử ký số; 100% hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận và giải quyết trực tuyến. Toàn bộ hồ sơ thủ tục hành chính được số hóa, lưu trữ điện tử, góp phần giảm giấy tờ, rút ngắn thời gian xử lý và nâng cao hiệu quả công việc.

Theo Chủ tịch UBND xã Quý Lộc Nguyễn Văn Hiếu, CĐS không chỉ là yêu cầu tất yếu, mà còn là giải pháp căn bản để đổi mới phương thức quản lý ở cơ sở. Xã xác định lấy người dân làm trung tâm phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả CCHC. Mọi giải pháp CĐS đều hướng đến mục tiêu minh bạch, thuận tiện, nhanh chóng cho người dân khi giải quyết thủ tục hành chính...

Một trong những điểm sáng nổi bật trong CCHC của xã Quý Lộc là hiệu quả vận hành trung tâm PVHCC gắn với CĐS. Trung tâm được đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin và quy trình nghiệp vụ; triển khai thanh toán phí, lệ phí không dùng tiền mặt, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và tổ chức. Từ ngày 1/7/2025 đến nay, Trung tâm PVHCC xã Quý Lộc đã đón tiếp trên 3.000 lượt công dân đến thực hiện các thủ tục hành chính; đã tiếp nhận vào hệ thống phần mềm một cửa tỉnh 1.634 hồ sơ và trên 3.000 thủ tục hồ sơ trả kết quả. Hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến ở cả hai mức toàn trình và một phần là 1.582 hồ sơ, đạt 96,82%.

Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư được UBND xã quan tâm, chú trọng. UBND xã đã ban hành Quy chế tiếp công dân, Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ. Từ ngày 1/7/2025 đến nay, đã tiếp nhận 108 đơn (khiếu nại 3 đơn, tố cáo 1 đơn; phản ánh, kiến nghị 104 đơn). Đã giải quyết 2/3 đơn khiếu nại, 71 đơn phản ánh, kiến nghị; đang giải quyết 1 đơn khiếu nại, 1 đơn tố cáo, 33 đơn phản ánh, kiến nghị. Chính quyền xã chủ động lắng nghe, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở, củng cố niềm tin của Nhân dân.

Không dừng lại ở đầu tư cơ sở hạ tầng và cải cách quy trình trong cơ quan Nhà nước, CĐS ở xã Quý Lộc còn lan tỏa mạnh mẽ tới người dân. Thông qua các tổ CNSCĐ, xã đã tổ chức 8 lớp tập huấn kỹ năng số cho hơn 600 lượt người dân, tập trung vào nhóm người cao tuổi, hộ kinh doanh nhỏ lẻ, đối tượng yếu thế.

Đến nay, 100% hộ dân trên địa bàn xã có mã định danh điện tử VNeID; 85% người dân sử dụng điện thoại thông minh có thể truy cập, sử dụng dịch vụ công trực tuyến; trên 70% người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử. Tỷ lệ hộ dân có tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử đạt trên 85%; 100% hộ kinh doanh thực hiện khai báo thuế trên nền tảng của cơ quan quản lý thuế và thanh toán các khoản thuế phát sinh trên nền tảng thanh toán trực tuyến. 100% giao dịch hành chính, thu phí, lệ phí được khuyến khích không dùng tiền mặt...

Chị Trịnh Thị Nhường, người dân thôn 4, chia sẻ: “Trước đây làm thủ tục giấy tờ tôi phải đi lại nhiều lần, giờ chỉ cần mang căn cước gắn chíp, nhiều thủ tục được cán bộ hướng dẫn làm trực tuyến rất nhanh. Người lớn tuổi như chúng tôi ban đầu còn bỡ ngỡ, nhưng được tổ CNSCĐ hỗ trợ tận tình, nên cũng thấy tiện hơn nhiều”.

Không chỉ trong công tác hành chính, CĐS còn góp phần nâng cao hiệu quả quản lý xã hội. Người dân trong xã được tiếp cận nền tảng số dữ liệu công dân về quản lý định danh, tiêm chủng, BHXH, BHYT... thuộc nền tảng số quốc gia hoặc do bộ, ngành, cơ quan chuyên trách Trung ương triển khai.

Bên cạnh đó, xã Quý Lộc còn đẩy mạnh CĐS thông qua việc đào tạo kỹ năng số cho cán bộ, công chức, đảm bảo an ninh mạng và đầu tư đồng bộ hạ tầng công nghệ thông tin. Hệ thống camera an ninh, internet, phòng họp trực tuyến được vận hành hiệu quả, giúp nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Quý Lộc Nguyễn Thọ Chân, việc đẩy mạnh CĐS tại cơ sở, đặc biệt qua các mô hình như tổ CNSCĐ, đã giúp đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và người dân. Khi người dân nhận thấy rõ lợi ích và được hỗ trợ tận tình, sẽ chủ động tham gia, đồng hành với chính quyền trong quá trình CĐS.

Bài và ảnh: Phan Nga