Quy định về quản lý, bảo vệ hệ thống đê cấp IV, cấp V và đê biển trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 11/2026/QĐ-UBND quy định về quản lý, bảo vệ hệ thống đê cấp IV, cấp V và đê biển trên địa bàn tỉnh.

Tuyến đê tả sông Lạch Trường (trên địa bàn xã Hậu Lộc). (Ảnh: Thu Hòa)

Quyết định này áp dụng đối với các địa phương, đơn vị thực hiện công tác quản lý, bảo vệ hệ thống đê cấp IV, cấp V và đê biển (bao gồm đê, kè bảo vệ đê, cống qua đê và công trình phụ trợ) và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ đê điều trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Theo Quyết định, các cơ quan, đơn vị thực hiện công tác quản lý, bảo vệ đê điều gồm: UBND các xã, phường có đê trực tiếp tổ chức quản lý, bảo vệ hệ thống đê cấp IV, cấp V và đê biển (bao gồm đê, kè bảo vệ đê, cống qua đê và công trình phụ trợ) trong phạm vi địa giới hành chính của địa phương. Và các công ty khai thác công trình thủy lợi tổ chức quản lý, bảo vệ công trình thủy lợi liên quan đến đê điều do đơn vị trực tiếp sử dụng, khai thác, vận hành.

UBND cấp xã có đê có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và thẩm quyền của UBND cấp xã trong lĩnh vực đê điều theo quy định tại Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều số 60/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 Luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường số 146/2025/QH15 ngày 11 tháng 12 năm 2025; Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 2 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Đồng thời, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường trong công tác quản lý, bảo vệ, tu bổ, nâng cấp, kiến cố hóa đê điều và hộ đê trên địa bàn. Phối hợp với Công ty khai thác công trình thủy lợi trong công tác quản lý, bảo vệ, khai thác, vận hành các cống qua đê. Tổ chức ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về đê điều theo thẩm quyền.

Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện công tác quản lý nhà nước về đê điều theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Hằng năm, chủ trì, phối hợp với UBND cấp xã có đê và các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra, rà soát, đánh giá hiện trạng công trình đê điều trên địa bàn tỉnh, báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền theo quy định.

Công ty khai thác công trình thủy lợi có trách nhiệm quản lý, bảo vệ, khai thác, vận hành các cống qua đê theo đúng quy trình vận hành cống; duy tu, bảo dưỡng cống định kỳ; đảm bảo cống vận hành an toàn. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng, tu bổ, nâng cấp và chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn đối với các công trình được giao quản lý.

Các chủ đầu tư được giao nhiệm vụ xây dựng, tu bổ, nâng cấp các công trình đê điều: Sau khi thi công hoàn thành công trình, tổ chức bàn giao cho các cơ quan, đơn vị theo đúng quy định của pháp luật.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 13/2/2026.

NM (Nguồn: UBND tỉnh)