Quốc hội Pháp thông qua dự luật khẩn cấp, ngăn nguy cơ “đóng cửa” chính phủ

Quốc hội Pháp tối 23/12 đã thông qua một dự luật khẩn cấp nhằm duy trì hoạt động của bộ máy nhà nước trong bối cảnh các đảng phái chưa đạt được đồng thuận về ngân sách. Động thái này giúp chính phủ thiểu số của Thủ tướng Sébastien Lecornu tránh kịch bản “đóng cửa” kiểu Mỹ, song cũng phơi bày những thách thức lớn về ổn định chính trị và kỷ luật tài khóa khi Pháp bước vào giai đoạn xây dựng ngân sách cho năm 2026.

Quốc hội Pháp thông qua Dự Luật khẩn cấp để tránh đóng cửa chính phủ. Ảnh: CTV News.

Cụ thể, hai viện của Quốc hội Pháp đã thông qua dự luật khẩn cấp để bảo đảm bộ máy nhà nước tiếp tục vận hành trong tháng 1, cho đến khi Quốc hội vốn đang chia rẽ sâu sắc, có thể phê chuẩn ngân sách đầy đủ cho năm 2026. Thủ tướng Lecornu bày tỏ sự lạc quan rằng một thỏa hiệp có thể đạt được trong tháng 1 nếu các đảng phái gạt bỏ các toan tính chính trị riêng.

Về phần mình, Bộ trưởng Tài chính Pháp Roland Lescure khẳng định dự luật khẩn cấp chỉ là “lốp dự phòng”, không thể thay thế ngân sách chính thức. Ông cảnh báo việc kéo dài cơ chế này sẽ trực tiếp làm suy yếu nền kinh tế Pháp và kêu gọi Quốc hội sớm thông qua ngân sách cho năm tới.

Trong khi đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang chịu áp lực lớn nhằm kéo giảm mức thâm hụt ngân sách xuống khoảng 5% GDP và khôi phục niềm tin của giới đầu tư, sau thời gian dài bế tắc và bất ổn chính trị bắt nguồn từ quyết định kêu gọi bầu cử sớm hồi năm ngoái. Các cuộc đàm phán về ngân sách đã khiến ba chính phủ sụp đổ kể từ khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đánh mất đa số ghế trong cuộc bầu cử sớm năm 2024.

Tổng thống Pháp chịu áp lực hạ thâm hụt ngân sách và khôi phục niềm tin nhà đầu tư sau bất ổn chính trị. Ảnh: Reuters.

Năm ngoái, Pháp cũng đã phải kích hoạt một cơ chế luật khẩn cấp tương tự để duy trì chi tiêu nhà nước cho tới khi ngân sách năm 2025 được Quốc hội thông qua vào tháng 2. Theo số liệu của chính phủ, biện pháp tạm thời này đã làm ngân sách quốc gia phát sinh thêm khoảng 12 tỷ euro.

Giới quan sát nhận định dự luật đặc biệt này chỉ là giải pháp tình thế ngắn hạn. Thách thức tiếp theo được đánh giá còn phức tạp hơn như xây dựng và thông qua một ngân sách thực chất cho năm 2026, trong khi chính phủ phải kiểm soát các rủi ro thể chế và tránh để bùng phát một cuộc khủng hoảng chính trị mới có thể làm tê liệt tiến trình hoạch định chính sách.

Thanh Giang

Nguồn: AP News, France24.