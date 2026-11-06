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Quốc hội làm việc với nhiều nội dung về thuế, đấu thầu, tài nguyên môi trường

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Ngày 6/11, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc của Kỳ họp thứ hai, (Quốc hội khóa XVI) với nhiều nội dung liên quan đến thuế, đấu thầu, tài nguyên môi trường.

Quốc hội làm việc với nhiều nội dung về thuế, đấu thầu, tài nguyên môi trường

Ngày 6/11, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc của Kỳ họp thứ hai, (Quốc hội khóa XVI) với nhiều nội dung liên quan đến thuế, đấu thầu, tài nguyên môi trường.

Quốc hội làm việc với nhiều nội dung về thuế, đấu thầu, tài nguyên môi trường

Hoạt động bốc xếp hàng tại cảng Hải Phòng, TP Hải Phòng. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Trong phiên làm việc buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 8 giờ 15 được truyền hình, phát thanh trực tiếp. Các vị đại biểu Quốc hội dự Kỷ niệm 80 năm ngày Quốc hội Việt Nam thông qua bản Hiến pháp đầu tiên (09/11/1946-09/11/2026).

Sau đó, các đại biểu thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Bộ trưởng Bộ Tài chính phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Tiếp theo đó, các đại biểu thảo luận ở hội trường về dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi).

Bộ trưởng Bộ Tài chính phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Trong phiên làm việc buổi chiều, các đại biểu thảo luận ở hội trường về dự án Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi).

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Các đại biểu tiếp tục thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu./.

Theo TTXVN

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/quoc-hoi-lam-viec-voi-nhieu-noi-dung-ve-thue-dau-thau-tai-nguyen-moi-truong-post1146460.vnp

Từ khóa:

#Quốc hội khóa XVI #Luật Thuế thu nhập cá nhân #Đại biểu quốc hội #Làm việc #tài nguyên môi trường #Đấu thầu #Bộ trưởng bộ tài chính #Dự án luật #Giải trình #Thảo luận

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