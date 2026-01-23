Quảng cáo “bẩn” giữa phố văn minh: Cần xử lý từ gốc

Quảng cáo là nhu cầu chính đáng, nhưng khi tờ rơi, rao vặt bị dán, vẽ bừa bãi lên cột điện, gốc cây, tủ kỹ thuật..., nó lập tức trở thành “quảng cáo bẩn”, làm nhếch nhác phố phường và phát sinh nhiều hệ lụy. Trước thực trạng này, phường Hạc Thành đang vào cuộc quyết liệt, tạo chuyển biến rõ nét về trật tự đô thị.

Quảng cáo tự phát tại khu vực tủ kỹ thuật trên đường Quang Trung, phường Hạc Thành làm nhếch nhác không gian công cộng.

Ghi nhận tại các tuyến phố như Nguyễn Công Trứ, Âu Cơ, Trịnh Khả, Quang Trung, Trần Phú, Lê Hoàn, chúng tôi bắt gặp không ít cột điện, trụ điện gần như không còn chỗ trống. Nội dung quen thuộc được quảng cáo là vay tiền nhanh, bán nhà đất, sửa điện thoại, lắp mạng viễn thông, dạy lái xe, hút bể phốt... Có những vị trí lớp giấy phai màu, bong tróc khiến bề mặt loang lổ, mất thẩm mỹ. Cá biệt, một số nơi còn treo biển bằng khung kim loại, buộc dây vào thân cây xanh, gây mất mỹ quan và ảnh hưởng đến hệ thống cây trồng đô thị. Sống ven đường Nguyễn Công Trứ, bà Nguyễn Thị Oanh lắc đầu cho biết: “Hôm trước bóc sạch, hôm sau lại thấy dán. Có khi sáng vừa gỡ xong, chiều đã có tờ mới”.

Hoạt động quảng cáo qua hình thức phát, dán tờ rơi là một kênh phổ biến do chi phí thấp, dễ tiếp cận. Tuy nhiên, thời gian qua, hoạt động này bộc lộ nhiều bất cập. Trước hết là mỹ quan đô thị bị ảnh hưởng khi tờ rơi bị dán, vẽ lên cột điện, tường rào, trạm xe buýt, gốc cây... Sau khi phát, không ít tờ rơi bị vứt bừa bãi ra đường, trở thành rác thải, gây ô nhiễm môi trường và làm tăng chi phí vệ sinh. Đáng lo hơn, tại các ngã ba, ngã tư có đèn tín hiệu giao thông, nhất là vào giờ cao điểm việc phát tờ rơi có thể gây mất trật tự, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và cản trở phương tiện giao thông. Một số trường hợp treo, buộc bảng quảng cáo tự phát còn có nguy cơ bung rơi khi mưa gió, gây mất an toàn cho người đi đường.

Ở góc độ an ninh xã hội, cơ quan chức năng cảnh báo, nhiều tờ rơi quảng cáo có nội dung liên quan đến “tín dụng đen” với lời mời gọi “thủ tục nhanh, không cần thế chấp”... trở thành công cụ để các đối tượng xấu tiếp cận, lôi kéo, thậm chí lừa đảo người dân. Khi “rác” quảng cáo xuất hiện dày đặc, hệ lụy vì thế không chỉ nằm ở chuyện xấu đẹp, mà còn chạm đến an toàn và trật tự đô thị.

Luật Quảng cáo và các quy định liên quan nêu rõ các hành vi bị cấm, trong đó có việc treo, dán, vẽ quảng cáo lên cột điện, cây xanh, công trình công cộng khi chưa được phép; quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, trật tự, an toàn xã hội. Căn cứ Nghị định số 38/2021/NĐ-CP, người trực tiếp phát tờ rơi vi phạm có thể bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 1 đến 2 triệu đồng. Tổ chức, cá nhân có sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được quảng cáo gây ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự cũng có thể bị xử phạt từ 5 đến 10 triệu đồng, kèm yêu cầu tháo dỡ, xóa bỏ, khôi phục hiện trạng. Dù vậy, việc xử lý trên thực tế vẫn gặp nhiều khó khăn.

Qua rà soát kiểm tra tình hình cho thấy các đối tượng thường hoạt động lén lút vào đêm khuya hoặc sáng sớm, di chuyển nhanh nên cơ quan chức năng khó phát hiện, bắt quả tang. Số điện thoại in trên tờ rơi chủ yếu là sim rác, không đăng ký chính chủ, gây khó cho việc xác minh, truy trách nhiệm. Người trực tiếp dán, phát tờ rơi thường là lao động tự do, sinh viên làm thêm... nên việc xử lý tận gốc gặp nhiều trở ngại. Chưa kể, sau mỗi đợt ra quân, quảng cáo “bẩn” lại nhanh chóng xuất hiện trở lại nếu thiếu giám sát thường xuyên.

Hiện nay phường Hạc Thành đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để chấn chỉnh tình trạng quảng cáo sai quy định và hạn chế tái diễn. UBND phường đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhằm lập lại trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và chấn chỉnh hoạt động tuyên truyền, quảng cáo trên địa bàn. Trên cơ sở đó, UBND phường và Công an phường tăng cường tuyên truyền, vận động hộ kinh doanh ký cam kết không vi phạm; tổ chức các đợt ra quân bóc, xóa quảng cáo sai quy định; tăng cường tuần tra vào các khung giờ vắng để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm. Với các trường hợp bị lập biên bản, lực lượng chức năng yêu cầu đối tượng vi phạm tự tay khắc phục hậu quả bằng cách bóc, gỡ toàn bộ tờ rơi đã dán.

Song song với xử lý, địa phương phát huy vai trò giám sát của cộng đồng thông qua các phong trào như “Ngày chủ nhật xanh”, “Tuyến đường không rác quảng cáo”. Thời gian tới, phường tiếp tục tăng cường xác minh số điện thoại trên tờ rơi, phối hợp với nhà mạng viễn thông để xử lý; đồng thời xây dựng cơ chế tiếp nhận phản ánh của người dân qua zalo, đường dây nóng, tiếp nhận hình ảnh vi phạm để làm căn cứ xử lý theo hướng “phạt nguội”.

Muốn “rác” quảng cáo không còn đất sống cần xử lý nghiêm và xử lý từ gốc, đồng thời tạo kênh quảng cáo hợp pháp, thuận tiện cho người dân và cơ sở kinh doanh. Đô thị văn minh bắt đầu từ ý thức giữ gìn không gian chung, khi không còn người dán, “rác” quảng cáo sẽ tự hết chỗ tồn tại.

Bài và ảnh: Tăng Thúy